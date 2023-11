Sarà una puntata decisiva quella del 22 novembre nella soap Il Paradiso delle Signore 8 in onda su Rai 1. Le anticipazioni dicono che Tancredi sarà travolto da un'auto in corsa mentre sta discutendo con Vittorio dopo aver ricattato Diletta.

Nel frattempo, Marcello cavalca l'onda del successo al grande magazzino, ma non sa che Umberto è pronto a fare di tutto per distruggerlo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni di 22 novembre 2023: Diletta ricattata da Tancredi

Agata ha un grande talento nel disegno anche se si sottovaluta. Sarà quindi Delia a spronarla a frequentare una scuola di disegno.

Decisa ad aiutare la sua amica, la donne ne parla anche con Roberto, mettendolo al corrente di ciò che sa fare la Venere.

Tancredi si è scontrato con Vittorio per via della sua vicinanza con Matilde ma la situazione si è ulteriormente complicata quando Diletta ha fatto pressione a Conti in merito al dossier che incastra Sant'Erasmo.

Non avendo altra scelta, Sant'Erasmo ha dovuto confessare le sue colpe a Umberto. Intanto Diletta viene ricattata da Tancredi, che vuole obbligarla a fare leva su Vittorio: sa che Matilde verrà presto a sapere tutto, ma gli serve del tempo.

Tancredi investito da un'auto in corsa

Le anticipazioni della puntata del 22 novembre proseguono con lo scontro tra Tancredi e Vittorio, che finirà in modo imprevisto, infatti Sant'Erasmo viene travolto da un'auto proprio mentre sta litigando con Conti e le sue condizioni appariranno da subito piuttosto gravi.

Tancredi verrà dunque portato in regime d'urgenza in ospedale, dove accorrerà pure Matilde.

Umberto pronto a distruggere Marcello

Dopo un lungo periodo in cui ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo, Marcello ottiene una scrivania tutta sua e soprattutto la fiducia di Vittorio, il direttore de Il Paradiso delle signore.

In particolare Conti affida a Barbieri un compito di responsabilità: dovrà occuparsi da solo della parte economica di un'importante campagna pubblicitaria del Paradiso.

Marcello non vede l'ora di iniziare il progetto che gli ha affidato Vittorio, ma non sa che Umberto sta tramando alle sue spalle per rovinarlo. Infatti Guarnieri ha rancore nei suoi confronti anche per la storia con Adelaide, nonostante fatichi ad ammetterlo a sé stesso e soprattutto a Flora.

La fidanzata non molto tempo prima gli ha chiesto se provasse ancora dei sentimenti nei confronti della contessa, che ora è in Svizzera per cercare di recuperare il rapporto con Odile, la figlia che per anni aveva creduto essere morta.