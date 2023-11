Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di venerdì 24 novembre rivelano che Matteo deciderà di scendere in campo in aiuto di suo fratello Marcello in merito all'affare legato alla nuova campagna pubblicitaria per il negozio, ostacolando così il perfido Umberto.

Tancredi invece dopo essersi ripreso dall'incidente, deciderà di affrontare sua moglie Matilde e la metterà al corrente delle bugie legate alla fatidica notte dell'incendio al mobilificio.

Agata deciderà di parlare con suo padre, sperando di ottenere il "via libera" per la partecipazione al corso serale di disegno.

Matteo aiuta suo fratello Marcello contro Umberto

Umberto continuerà a giocare sporco alle spalle di Marcello e cercherà in tutti i modi di ostacolare la buona riuscita del suo nuovo progetto legato ad una importante campagna pubblicitaria per il negozio di Vittorio Conti.

Matteo e Marcello scopriranno quanto sta accadendo e decideranno di unire le loro forze per evitare che il commendatore Guarnieri possa avere la meglio.

Portelli si rivelerà un prezioso aiuto per suo fratello e saprà dargli il supporto necessario per fare in modo che il suo progetto lavorativo non vada in frantumi.

Tale situazione finirà per legare ancora di più i due fratelli e, a quel punto, Matteo deciderà di aprirsi con lui e svelargli la verità sul motivo dei suoi debiti, confidandogli le ragioni per cui gli strozzini gli stanno col fiato sul collo.

Ciro continua ad ostacolare i sogni di sua figlia Agata

Clara, intanto, verrà a sapere che Alfredo ha un secondo lavoro e deciderà di parlarne con il diretto interessato.

Il giovane Perico pur ammettendo che si sta impegnando in questa seconda attività professionale, chiederà a Clara di non dire nulla ad Irene e quindi mantenere il segreto.

Agata deciderà di affrontare suo padre Ciro in merito alla questione del corso di disegno. La venere non vuole rinunciare a questa possibilità, ma dovrà fare i conti con il parere negativo del padre: Ciro non è disposto a concederle il suo benestare e si opporrà con resistenza.

Tancredi affronta sua moglie Matilde

Vittorio si recherà in ospedale da Tancredi per fargli visita dopo l'incidente.

Le anticipazioni di venerdì 24 novembre rivelano che Conti si dirà disposto a fare un passo indietro e ad evitare così di mettersi in mezzo tra lui e Matilde.

Tancredi, intanto, deciderà di uscire allo scoperto con sua moglie e le confesserà tutta la verità sulla drammatica notte dell'incendio al mobilificio.

L'uomo affronterà per la prima volta Matilde su questa vicenda, rischiando così di compromettere per sempre il loro matrimonio.