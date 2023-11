Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 del 27 e 28 novembre 2023 rivelano che Matteo Portelli accorrerà in soccorso di Maria e si proporrà di accompagnarla nella sua trasferta fuori Milano per motivi di lavoro.

Matilde continuerà ad essere delusa e amareggiata dopo aver scoperto le bugie del marito legate all'incendio al mobilificio.

Intanto Agata farà i conti con la riluttanza dei genitori, contrari al fatto che possa partecipare al corso di disegno.

Matilde delusa e amareggiata dal marito

Nell'appuntamento di lunedì 27 novembre le veneri scopriranno che è stato indetto un nuovo concorso per decretare il nome della migliore commessa di Milano.

Una iniziativa che stuzzicherà moltissimo Irene, la quale si dirà propensa a prendere parte al concorso e a mettersi in gioco per cercare di portarsi a casa la vittoria, pur consapevole del fatto che la sfida non sarà semplice.

Matilde si mostrerà sempre più delusa e amareggiata dopo aver scoperto la verità sulle bugie di suo marito legate all'incendio al mobilificio.

Per la donna sarà un vero e proprio "colpo al cuore" difficile da digerire e non riuscirà a perdonare Tancredi per quanto le ha fatto, tanto da prendere una decisione del tutto inaspettata.

Vito costretto a rinunciare alla partenza con Maria

In questo nuovo episodio della soap opera emergeranno anche i veri motivi per i quali i Puglisi continueranno ad essere del tutto ostili al fatto che Agata possa partecipare al corso di disegno.

Umberto si rivolgerà a Vittorio Conti per chiedergli una cosa molto importante.

Nella puntata della soap opera trasmessa il 28 novembre su Rai 1, Irene si impegnerà a sostenere tutte le prove necessarie del concorso per decretare la miglior commessa di Milano.

Vito si ritroverà messo in difficoltà per via dei suoi numerosi impegni lavorativi e sarà costretto a dover rinunciare alla sua imminente partenza con la fidanzata.

Matteo Portelli in aiuto di Maria

Le anticipazioni della soap opera rivelano che l'ex contabile del grande magazzino aveva dato la sua disponibilità alla stilista per poterla accompagnare in una trasferta fuori Milano.

All'ultimo momento dovrà rivedere i suoi progetti ma, non volendo lasciarla sola, deciderà di chiedere aiuto al suo nuovo socio Matteo Portelli.

Vito chiederà al fratellastro di Marcello il piacere di sostituirlo in questa trasferta e accorrere così in soccorso di Maria.

Una richiesta particolare che metterà un po' in crisi Matteo anche se, alla fine, deciderà di non rifiutare tale proposta e darà la sua disponibilità per accompagnare la stilista.