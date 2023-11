In vista del finale di stagione de Il Paradiso delle signore 8 non si esclude che Marcello possa decidere di chiudere con Adelaide e lasciarsi alle spalle ciò che c'è stato tra di loro. Gemma, invece, dopo un lungo periodo di assenza può tornare a Milano e questa volta lo farebbe assieme al bambino frutto della storia d'amore con Marco di Sant'Erasmo.

Occorre precisare che queste sono solo delle ipotesi e non delle anticipazioni ufficiali su ciò che andrà in onda.

La storia d'amore tra Marcello e Adelaide in forte crisi

Marcello Barbieri si è ritrovato a dover fare i conti con la decisione della contessa che, dopo il suo trasferimento in Svizzera, ha scelto di mettere in stand-by la loro storia d'amore.

Una sorta di addio che la contessa potrebbe confermare nel corso delle prossime puntate del mese di dicembre, quando è previsto un rientro in scena del personaggio interpretato da Vanessa Gravina.

Adelaide rischierebbe di spezzare ancora una volta il cuore al suo amato, annunciandogli di aver deciso di mettere definitivamente la parola fine alla loro relazione e di voler dare una svo lta importante alla sua vita sentimentale.Per Marcello non sarebbe affatto facile attutire il colpo, dato che in questi mesi ha dimostrato di tenerci per davvero alla contessa e di avere intenzioni serie in merito al loro futuro insieme.

Marcello può dimenticare per sempre Adelaide nel finale della soap

Tuttavia, nel corso del finale di questa ottava stagione, anche lo stesso Marcello può prendere atto di questa decisione della donna e mettere così un punto alla loro storia, pronto ad andare avanti.

Non è escluso che una nuova donna possa far breccia nel cuore del giovane imprenditore, dato che ad esempio a breve ci sarà spazio per l'arrivo in scena di Rosa, la nipote di Armando, la quale attirerà subito la sua attenzione.

Gemma forse ritorna con il suo bambino nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 8

Con le ultime puntate della soap opera previste a maggio non è inoltre da escludere un eventuale ritorno in scena di Gemma, dopo che nella passata stagione era andata via da Milano per viversi la sua gravidanza lontana da occhi indiscreti.

A distanza di un po' di tempo dal parto, la figlia di Veronica può tornare in città assieme al suo bambino pronta a riprendersi la sua vita e a cercare nuovamente ospitalità all'interno del grande magazzino, di cui è stata già dipendente per diversi mesi.