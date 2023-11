A Il Paradiso delle signore 8 si sente la mancanza di Adelaide Di Sant'Erasmo, il personaggio interpretato da Vanessa Gravina, ma presto ritornerà in scena. La stessa attrice ha annunciato che a dicembre la contessa sarà di nuovo a Milano, ma cosa succederà con sua figlia Odile? Non si esclude che la ragazza possa arrivare a Milano e mettere in scena una vendetta spietata nei confronti della madre, visto che l'ha abbandonata, e il primo obiettivo potrebbe essere conquistare Marcello, il compagno di Adelaide.

Adelaide e Odile: un rapporto difficile da ricostruire

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 8 di dicembre tornerà la Contessa Adelaide, così come ha annunciato l'attrice Vanessa Gravina durante La vita in diretta. Il suo ritorno potrebbe segnare anche il debutto nella soap di Odile, la figlia ritrovata da poco tempo. Dopo aver scoperto che la figlia è viva, la contessa è corsa a Ginevra per stare con lei, ma le cose non sono andate come sperava. La ragazza ha rifiutato di riallacciare i rapporti con la madre e ha cambiato idea soltanto in un secondo momento, dopo settimane di forti sofferenze per Adelaide. Adesso i problemi tra madre e figlia sembrerebbero risolti, ma sarà davvero così?

Il ritorno di Adelaide a Milano e la possibile vendetta di Odile

Adelaide Di Sant'Erasmo è attualmente in Svizzera e questo ha causato non pochi problemi a chi è rimasto a Milano. Marcello, che ha ottenuto la gestione dei suoi beni, è stato bersaglio di Umberto, che non ha sopportato di essere stato scavalcato da Barbieri. La guerra tra i due uomini potrebbe placarsi solo con il ritorno di Adelaide, ma le cose rischiano complicarsi ulteriormente.

Se la contessa tornasse a Milano con Odile, non è detto che la ragazza possa comportarsi bene con lei, avrà dimenticato del tutto l'abbandono da parte della madre. Odile rischia anche di arrivare a Milano con un piano ben preciso per vendicarsi della contessa.

Nelle prossime puntate Marcello rischia di cadere in una possibile trappola di Odile

C'è la possibilità che Odile sia agguerrita nei confronti di Adelaide. Vedendo il forte legame tra la contessa e Marcello, la ragazza potrebbe provare a conquistare il cuore di Barbieri. La differenza di età tra Marcello e la contessa non è mai stato un problema per entrambi, ma Odile potrebbe fare leva sulla sua giovinezza per indurre al tradimento il giovane imprenditore. Se questo dovesse accadere, Umberto approfitterà della situazione per tornare alla carica con Adelaide e ricucire il loro rapporto?