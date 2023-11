Cambio orario per Il Paradiso delle signore nel daytime di lunedì 6 novembre. Gli spettatori e appassionati della soap che si collegheranno alle 16 in punto su Rai 1 per seguire il nuovo episodio si ritroveranno ad assistere alla messa in onda di uno speciale del Tg1.

Eccezionalmente per questo lunedì, il palinsesto di Rai 1 subirà delle sostanziali modifiche nella prima parte del pomeriggio e la messa in onda della soap opera con Vanessa Gravina e Roberta Farnesi sarà anticipata di circa un'ora e mezza.

Cambio orario per Il Paradiso delle signore su Rai 1

Gli appassionati della soap opera che tutti i giorni riesce ad incollare quasi due milioni di spettatori su Rai 1, dovranno prepararsi a questo cambio palinsesto che si verificherà nella giornata di lunedì pomeriggio.

L'inizio della nuova settimana sarà decisamente anomalo per gli appassionati della soap, dato che la messa in onda non è in programma alle 16 bensì alle 14:35.

Trattasi di un cambio orario che si verificherà in via del tutto eccezionale, dato che questo lunedì è previsto uno speciale del Tg1 a partire dalle 15:20, dedicato all'incontro del Papa con i bambini, che si terrà in Vaticano.

Di conseguenza, per evitare la cancellazione di questa puntata della soap opera, la Rai ha scelto di anticiparne la messa in onda e programmarla in un orario decisamente insolito.

La soap opera sfiderà Terra amara e Uomini e donne il 6 novembre

Con la messa in onda alle 14:45, l'appuntamento con la soap ambientata nel celebre grande magazzino milanese guidato da Vittorio Conti, sfiderà gli ultimi dieci minuti di programmazione della soap Terra amara e anche la prima parte di Uomini e donne.

Trattasi dei due programmi "colossi" del palinsesto pomeridiano di Canale 5, in grado di appassionare oltre 2,8 milioni di spettatori in daytime, con punte di share che toccano anche il 28%.

La sfida auditel, quindi, non sarà per niente facile per la soap che questo lunedì per il cambio orario rischia di perdere spettatori e punti percentuali rispetto alla media tradizionale.

Matteo prova a riconquistare Maria nel prossimo episodio

Intanto, sui social, i vari protagonisti della soap hanno comunicato ai fan la novità legata alla programmazione di questo lunedì pomeriggio.

Il primo a farlo è stato Roberto Farnesi, alias il commendatore Umberto Guarnieri, che sul suo profilo Instagram ha consigliato ai fan di collegarsi sulla rete ammiraglia Rai a partire dalle 14:30.

L'episodio di lunedì si preannuncia scoppiettante, dato che Matteo cercherà in tutti i modi di far tornare il sereno nel suo rapporto con Maria, ma le cose non andranno nel migliore dei modi e la stilista lo terrà a debita distanza.