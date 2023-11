La nipote di Armando Ferraris, Rosa, giungerà a Milano: questo raccontano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda in tv dal 4 al 7 dicembre.

La ragazza avrà uno scontro con Marcello, ma quando questi verrà a sapere qualcosa su di lei, non saprà se rivelare o meno la scoperta ad Armando.

Nel frattempo la vita professionale di Irene sarà ad un punto di svolta quando Leonardo, tramite Flora, le farà una misteriosa ed ignota proposta di lavoro.

Spazio anche a Matilde nelle prossime puntate, la quale non vorrà perdonare suo marito e Vittorio, decidendo di stravolgere totalmente la sua vita attraverso un gesto inaspettato: di cosa si tratterà?

Flora tradisce la raccomandazione di Matilde

Dopo aver lottato a lungo per prendere parte ad un corso di disegno, ecco che finalmente Agata inizierà la sua prima lezione. Poco dopo la ragazza chiederà spiegazioni a sua madre circa quello che ha rivelato a Roberto riguardo il vero motivo per cui lei e suo padre erano contrari al corso di disegno.

Lasciato dalla moglie a causa delle sue precedenti malefatte, Tancredi invece non si arrenderà e cercherà di riconquistare la donna a tutti i costi. Nel frattempo Vittorio sarà demoralizzato per come sono andate a finire le cose con Matilde, la quale ha scoperto che egli era già al corrente dei retroscena sull'incendio alla fabbrica dei suoi genitori.

Frigerio non avrà intenzione di perdonare nessuno, né Conti né suo marito.

Sia Umberto che Tancredi chiederanno poi a Flora di intercedere in favore di Di Sant'Erasmo, provando a parlare con Matilde ma la ragazza non avrà intenzione di fare alcunché. Nel frattempo Irene si ritroverà a riflettere su un'interessante proposta lavorativa ricevuta da Flora, per poi scoprire che dietro c'è lo zampino di Lorenzo.

Matilde riceverà un dono da parte di Vittorio, in cui lui le dichiarerà il suo amore. Alla fine la donna prenderà una decisione destinata a cambiarle la vita. A quanto pare vorrà lasciare l'Italia per recarsi in Giappone, ma ne parlerà soltanto a Flora chiedendole di non farne menzione a nessuno. La promessa sposa di Umberto, però, tradirà la raccomandazione dell'amica e quando Vittorio scoprirà dell'imminente partenza di Frigerio deciderà di agire.

Alfredo sospettoso su Lorenzo e Irene

Alfredo inizierà a sospettare che Lorenzo Crespi e la sua fidanzata Irene siano più vicini di quanto sembri.

Determinato a fare il grande passo, Vito informerà Ciro e i suoi amici di voler chiedere la mano a Maria ma non saprà come e dovrà rimuginarci sopra. Alla fine l'ex contabile del Paradiso troverà l'idea giusta e coinvolgerà lo staff del grande magazzino per fare la proposta ufficiale alla sua amata.

Quando Matteo verrà messo al corrente dell'intenzione di Vito, si metterà a sua disposizione per aiutarlo, pur essendo innamorato della donna.

Marcello conosce un segreto sulla nipote di Armando

Nelle prossime puntate di questa soap opera italiana vedremo infine Marcello scontrarsi con una misteriosa ragazza.

I due avranno un battibecco, ma all'incontro successivo Salvatore informerà il suo amico che si tratta di Rosa, nonché la nipote di Armando (interpretata dall'attrice Nicoletta di Bisceglie). Poco dopo Marcello scoprirà qualcosa di particolare (al momento ignoto) su questa ragazza e non saprà se e come riferirlo ad Armando.