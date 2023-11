Che cosa sta succedendo ad Adelaide in Svizzera e quando torna nella soap Il Paradiso delle Signore? La contessa sarà assente per un altro po' di tempo ma tornerà con delle grandi novità, come ha anticipato Vanessa Gravina in una recente intervista. Intanto, nella puntata di venerdì 10 novembre, Marcello rientrerà da Ginevra raccontando come sono andate le cose con Adelaide. Tuttavia, le anticipazioni non svelano i dettagli dell'incontro tra la Contessa e Marcello.

Vito medita sul futuro di Maria senza preoccuparsi di cosa lei voglia davvero. Vittorio ripenserà malinconicamente a Matilde, mentre Ezio e Gloria prenderanno una decisione importante - ancora sconosciuta - riguardante il futuro della Tessuti Colombo.

Il Paradiso delle signore anticipazioni di venerdì 10 novembre 2023: cosa sta facendo Adelaide?

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore della puntata in onda venerdì 10 novembre vedono il ritorno di Marcello dalla Svizzera. Barbieri non ha resistito alla lontananza dalla sua amata, nonostante sia stato lasciato prima della partenza.

Adelaide non ha più fatto sapere nulla: che cosa sta succedendo in Svizzera con Odile? Avrà rivisto il padre di sua figlia? Tante le domande che si stanno facendo i fan della soap che fremono per il ritorno della contessa, ritorno che porterà con sé molte novità, come assicurato anche da Vanessa Gravina.

Marcello racconterà al suo migliore amico Salvatore e ad Armando come è andato l'incontro con Adelaide.

Intanto, Vittorio sprofonda nella malinconia ripensando a Matilde.

Vittorio soffre per Matilde e sceglie il silenzio

Ezio e Gloria hanno informato Conti della proposta di Fiorenza, interessata alla Tessuti Colombo. Ovviamente, non sa del piano ordito da Umberto e Tancredi.

Fiorenza riceverà poi un duro colpo quando scopre che Flora è la nuova vicepresidentessa del Circolo.

Non si esclude affatto che mediti vendetta per farle perdere potere.

Dopo i festeggiamenti per il matrimonio di Ezio e Gloria, Vittorio resta da solo nella galleria e i suoi ricordi vanno alla serata in cui è stato così vicino a Matilde, sprofondando nella malinconia. Nonostante ciò, decide per l'ennesima volta di non mettere nei guai Tancredi e di farsi da parte.

Vito insensibile nei confronti di Maria

Nella puntata della soap Il Paradiso delle signore di venerdì 10 novembre Marcello racconta cosa è successo con Adelaide e cerca di andare avanti.

Anche Maria sta affrontando problemi, poiché si sente esclusa da Vito e dalla sua famiglia: entrambi ansiosi di prendere decisioni al suo posto per il futuro.

Immerso nei suoi pensieri, Vito medita se sia meglio restare a Milano oppure partire con Maria per l'Australia, senza tener conto di cosa desideri davvero la sua fidanzata.