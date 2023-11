Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 lunedì 27 e martedì 28 novembre, Matilde prenderà una decisione per il proprio futuro con Tancredi, mentre Umberto affronterà una situazione urgente con Vittorio. Nel frattempo emergeranno i motivi dell'ostilità della famiglia Puglisi contro il sogno artistico di Agata. Successivamente, Vito chiederà a Matteo di sostituirlo e accompagnare Maria fuori città. Infine, in ospedale, Tancredi apprenderà che l'operazione è ritardata e contro il parere medico vorrà lasciare il reparto.

Irene sfida Lucia come miglior commessa al Paradiso

Nella puntata del 27 novembre le veneri si prepareranno per un'eccitante competizione in occasione del concorso indetto a Milano per incoronare la migliore commessa. Per questo motivo, Irene sarà pronta e determinata a lanciarsi nella sfida, ma dovrà misurarsi con una feroce avversaria, Lucia Giorgi della Galleria Moda Milano.

Nel contempo, i motivi che hanno finora alimentato l'ostilità della famiglia Puglisi nei confronti della decisione di Agata di seguire un corso per perseguire il suo sogno artistico finalmente verrà rivelato. Successivamente, Agata, progettando il suo avvenire, prenderà una decisione sul suo futuro e chiederà consigli al pubblicitario Roberto Landi, senza coinvolgere la sua famiglia.

Matilde prende una decisione sul suo matrimonio

Nell' episodio trasmesso il 28 novembre Matilde giungerà a una decisione decisiva riguardo il suo matrimonio con Tancredi. Nel frattempo, Umberto sentirà l'imminenza di una situazione che richiederà la sua massima attenzione e deciderà di confrontarsi con Vittorio.

Intanto Vito dovrà chiedere a Matteo di sostituirlo nell'assistere Maria fuori città, tuttavia la signorina Puglisi, prima di partire, scoprirà i veri sentimenti di Portelli nei suoi confronti.

Infine Tancredi apprenderà che l'operazione alla gamba non potrà essere eseguita nell'immediato, come precedentemente ipotizzato. Per questo motivo, contrariamente al parere medico, deciderà di abbandonare il reparto.

Riassunto della puntata precedente de il Paradiso

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 24 novembre, Clara fa una scoperta rilevante: apprende che Alfredo svolge un secondo lavoro.

Intanto Agata decide di confidare al padre la sua partecipazione a un corso di disegno, ma Ciro non approva la sua scelta. Invece, Matteo e Marcello collaborano sinergicamente, riuscendo a resistere alle pressioni di Umberto. Successivamente, Portelli si apre completamente con Marcello, condividendo i motivi che lo hanno portato a contrarre debiti con gli strozzini. Parallelamente, Vittorio assicura a Tancredi di non intromettersi più nella sua relazione con Matilde. Tuttavia, Sant'Erasmo compie un gesto inaspettato che ha un impatto significativo sul proprio matrimonio