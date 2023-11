Cosa succederà nella puntata Il Paradiso delle Signore di giovedì 16 novembre? Vito cercherà un'idea per dare una svolta alla sua vita futura con Maria, ma non sa che la sua fidanzata ha altri pensieri per la testa. Deciso comunque a convolare a nozze, Lamantia prosegue con il suo nuovo progetto.

Intanto Flora contende a Fiorenza il ruolo di presidentessa del Circolo ed entrambe le candidate sono agguerrite. L'esito non sarà scontato e avrà delle conseguenze che cambieranno le dinamiche future, anche per quanto riguarda l'accordo tra Gramini e Tancredi alle spalle di Matilde.

Il Paradiso delle signore, puntata 16 novembre 2023: Vito vuole svoltare con Maria

Le nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore vedranno sviluppi nella storia d'amore tra Vito e Maria, che si sono ritrovati dopo mesi di lontananza. Se Vito è al settimo cielo, altrettanto non si può dire della giovane Puglisi, che sembra quasi infastidita dalla sua presenza. Il motivo è chiaro e ha un nome preciso: Matteo, presenza costante nei suoi pensieri.

Vito deve anche decidere se mantenere la fabbrica in Australia - con tutti problemi che comporta - oppure se iniziare una nuova attività a Milano. Da questa importante scelta dipende anche il futuro di Maria, che a Milano si è realizzata come donna e come stilista, emancipandosi e lasciando perdere le pressioni e i divieti imposti dalla sua famiglia.

La famiglia Puglisi però ora è a Milano e non è facile tenerla a bada: in tutto questo a Vito viene in mente un'idea che potrebbe svoltare il futuro con Maria.

Tancredi abbassa la testa con Matilde

Marcello ha scoperto che Matteo ha dei grossi debiti e che gli strozzini gli stanno alle calcagna. Dopo essersi molto arrabbiato, Portelli vorrebbe licenziarsi, Barbieri lo convincerà a calmarsi e a non dare le dimissioni.

Dopo la sfuriata a Vittorio, Tancredi capisce di aver esagerato e ha un confronto con Matilde, alla quale prova a spiegare le sue ragioni.

Flora diventa la presidentessa del Circolo

Sarà poi Matilde ad andare da Conti e presentare da parte del marito le scuse. Nel frattempo, al Circolo tutti fremono per sapere chi sarà la nuova presidentessa: le due candidate sono Flora e Fiorenza.

Alla fine verrà eletta la giovane fidanzata del commendatore Umberto Guarnieri.

Ad avere la peggio sarà quindi Fiorenza che, furiosa per la mancata elezione, deciderà di fare il doppio gioco con Tancredi, presentandosi da Vittorio con ancora ignote intenzioni. Chi ne pagherà le conseguenze sarà anche Matilde, la quale presto verrà a conoscenza delle bugie del marito.