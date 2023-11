Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste nel corso della stagione autunnale potrebbero vedere Maria al centro dell'attenzione per il suo rapporto turbolento con Matteo Portelli.

Tra i due, infatti, non si esclude che possa accendersi la fiamma della passione e ritrovarsi così a letto insieme.

Marcello, invece, dopo che Adelaide ha messo in stand-by la loro relazione riscoprirebbe il sentimento nei confronti della sua ex Ludovica Brancia.

Maria e Matteo finirebbero a letto insieme nelle prossime trame

Maria continuerà ad essere al centro delle trame per la sua crisi sentimentale che la vede divisa tra Vito e Matteo.

La stilista si renderà conto ben presto che il suo cuore è stato rapito dal giovane contabile del grande magazzino milanese, il quale ha saputo far breccia nel suo cuore.

Il ritorno di Vito a Milano, però, spingerà la stilista anche a riconsiderare la loro relazione e quello che di bello hanno vissuto nel corso degli anni, tanto da valutare anche la possibilità di dargli una seconda chance.

Tuttavia, ben presto, la situazione potrebbe sfuggire di mano a Maria: non si esclude che questa alchimia speciale nata con Matteo Portelli possa portare la venere a lasciarsi andare alla passione con lui.

Il sospetto è che Maria e Matteo possano ritrovarsi a letto insieme e in tal modo dare sfogo al sentimento che li lega.

Matilde e Tancredi sempre più distanti

Per la stilista sarebbe un vero e proprio colpo di scena che rimetterebbe in discussione tutta la sua storia d'amore con Vito, ma anche il sogno di convolare a nozze insieme.

Intanto la situazione potrebbe essere particolarmente complicata anche per Matilde, alle prese con il suo difficile matrimonio con Tancredi.

La vicinanza della donna con Vittorio Conti renderà tutto più complicato. Al punto che, nel corso dei prossimi episodi di questa ottava stagione, potrebbe finalmente capire di non voler più portare avanti questo matrimonio con Tancredi e mettere la parola fine alla loro relazione.

Marcello potrebbe ritornare dalla sua ex Ludovica

Situazione complicata anche per Marcello che si ritroverà a dover accettare la scelta della contessa di mettere la parola fine alla loro relazione.

Un addio difficile da accettare, visto che con il passare del tempo Marcello potrebbe decidere di rimettersi in gioco per cercare di riconquistare il cuore della sua ex Ludovica.

Sebbene sia andata via da Milano per trasferirsi a Napoli, non si esclude che il giovane Barbieri possa fare delle follie per rivedere la sua ex storica e provare a capire se c'è ancora una speranza per la loro relazione.