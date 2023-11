Nelle nuove trame de Il Paradiso delle Signore 8 Maria potrebbe decidere di non gettare all'aria la sua relazione con Vito e accettare di convolare a nozze con lui, facendo felice anche la sua famiglia. Il matrimonio, però, rischierebbe di essere bloccato da Matteo Portelli, disposto a tutto pur di non perdere per sempre la sua amata.

C'è la possibilità invece che Gemma, dopo un periodo di assenza, possa ricomparire in città per dare alla luce il suo primo figlio

Maria si riavvicina a Vito e potrebbero unirsi in matrimonio nelle nuove trame de Il Paradiso 8

La situazione sentimentale di Maria Puglisi continua a essere travagliata.

Divisa tra Matteo e Vito deciderà di riavvicinarsi proprio a quest'ultimo, concedendogli così una seconda chance.

Maria deciderà così di mettere in stand-by ciò che c'è stato con Matteo, pur consapevole del fatto di aver provato delle emozioni forti nei confronti ne suoi confronti. Matteo è stato in grado di farle battere il cuore al punto che la stilista ha messo in discussione la sua relazione con Vito, ma alla fine potrebbe decidere di stare accanto a quest'ultimo e realizzare i sogni che avevano progettato insieme prima che lui partisse per l'Australia.

Matteo Portelli rischia di fermare le nozze di Maria Puglisi e Vito Lamantia

Maria potrebbe annunciare di essere pronta per il matrimonio con Vito, il tutto per la gioia dei suoi genitori che hanno sperato fino alla fine in questo ritorno di fiamma.

C'è la possibilità che il giorno del sì, però, possa essere rovinato dall'arrivo inaspettato di Portelli, pronto a uscire allo scoperto con quelli che sono i suoi veri sentimenti nei confronti della stilista.

Matteo magari farà irruzione in chiesa nel momento dello scambio degli anelli e bloccare il matrimonio, confessando così a Maria di amarla alla follia e di non volerla perdere.

Il possibili ritorno di Gemma a Milano per il momento del parto

Dopo aver fatto perdere le sue tracce, invece, Gemma potrebbe rimettere piede in città per il parto.

L'ex venere del grande magazzino milanese dovrebbe dare alla luce suo figlio e chissà che lo faccia a Milano assistita dal suo fidanzato Marco, dopo che i due hanno scelto di riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Il ritorno di Gemma non passerebbe inosservato e in queste settimane sono stati tanti i fan che sui social hanno chiesto più volte agli sceneggiatori di rimettere l'ex venere nelle trame di questa ottavo stagione, premiata dal pubblico con ottimi risultati auditel nella fascia del primo pomeriggio.