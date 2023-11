Vito Lamantia è pronto a chiedere la mano di Maria Puglisi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore: non si esclude quindi che Matteo Portelli possa farsi da parte e rinunciare alla stilista. Il nuovo contabile del grande magazzino milanese non ha mai nascosto il proprio interesse nei confronti della ragazza ma, adesso che si parla delle sue imminenti nozze, può infatti decidere di allontanarsi.

Vito pronto a fare la sua proposta di nozze a Maria Puglisi

Le trame delle puntate di dicembre della soap opera Rai raccontano che Vito si dirà pronto a compiere il grande passo con Maria Puglisi.

Dopo che i due sono riusciti a mettere da parte le incomprensioni che avevano contrassegnato il loro rapporto, il giovane imprenditore vuole spiazzare la sua amata chiedendole ufficialmente di diventare sua moglie.

Vito intende organizzare tutto nei minimi dettagli, tanto da chiedere aiuto agli amici della stilista e informerà anche suo padre Ciro su quanto sta preparando. Tutti saranno particolarmente entusiasti per queste imminenti nozze e quindi Matteo Portelli deciderà di non "guastare la festa" e di dare comunque il proprio supporto a Vito, nonostante provi dei sentimenti intensi nei confronti di Maria.

Matteo può allontanarsi e chiudere con Maria

A quel punto, quindi, non si esclude che Matteo possa decidere di fare un passo indietro e in tal modo rinunciare per sempre al sentimento che poteva nascere con Maria Puglisi.

Il fratellastro di Marcello si renderebbe conto che è del tutto inutile provare a rovinare il piano d'amore che il giovane Vito ha messo in piedi per la sua fidanzata: per questo Portelli può decidere di provare ad allontanare Maria dalla sua vita e pian piano cercare di dimenticarla per sempre.

Matteo si ritroverebbe così ad essere sempre più freddo e distaccato nei confronti della stilista, lasciandola in parte spiazzata per il suo atteggiamento scostante rispetto a quello del passato.

Maria rischia di far naufragare le nozze con Vito 'per colpa' di Matteo

Tale atteggiamento, però, rischierebbe di scatenare la gelosia da parte di Maria Puglisi che con le sue amiche non ha mai nascosto di essere rimasta turbata dai baci che ci sono stati con Portelli.

Tutto questo potrebbe portare a un corto circuito importante nella vita della stilista, al punto da farle mettere in discussione le sue imminenti nozze con Vito e a portarla a prendersi del tempo ulteriore per capire se questa sia davvero la strada giusta per il proprio futuro.