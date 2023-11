Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in onda dall'11 al 15 dicembre su Rai 1 non si esclude che Maria possa rinunciare alle nozze con Vito Lamantia. L'ex contabile del grande magazzino milanese si renderà conto di voler avanzare la sua proposta di nozze alla stilista, tanto da organizzare tutto nei minimi dettagli. Ma dopo quello che c'è stato con Matteo Portelli, Maria rischierebbe di trovarsi ancora una volta in crisi e quindi non essere sicura di fare questo passo.

Vito pronto a chiedere la mano a Maria

Le prossime puntate di dicembre della soap saranno caratterizzate dalla decisione di Vito Lamantia di chiedere a Maria di sposarsi ufficialmente.

Il ragazzo ammetterà di essere pronto a fare questo passo importante e organizzerà tutto nei minimi dettagli, volendo che per la sua amata sia una sorpresa inaspettata. In particolare Vito chiederà aiuto ai vari dipendenti del grande magazzino, comprese le veneri che per diversi anni hanno condiviso la quotidianità con Maria.

Matteo resterà in parte spiazzato dalla decisione di Vito e, seppur con grande dolore, deciderà di aiutarlo.

Lamantia rischia di fare i conti con il rifiuto di Maria Puglisi

Tuttavia nel corso delle puntate trasmesse fino al 15 dicembre in prima visione assoluta, non è escluso che il progetto di Vito possa dover fare i conti con il "no" da parte della stilista. Infatti Maria si ritroverebbe investita da questa proposta di nozze del tutto inaspettata, dato che nel corso dell'ultimo periodo lei e il suo fidanzato non hanno avuto più modo di parlarne.

Complice l'inizio della nuova attività imprenditoriale di Vito e la scelta di Maria di dedicarsi al lavoro, i due avevano un po' tralasciato il discorso delle nozze.

Maria forse non è ancora pronta per le nozze con Vito

Di conseguenza tale proposta rischierebbe di essere rigettata al mittente dal parte della giovane Puglisi. Le ipotesi della soap opera non escludono che Maria possa svelare al suo fidanzato di non essere ancora pronta per questo passo così importante.

Per Vito si tratterebbe di un colpo al cuore difficile da digerire, così come non sarebbe facile neppure per papà Ciro Puglisi che ha sempre fatto il tifo per le nozze di sua figlia con Lamantia.

L'unico a essere felice di questa situazione risulterebbe Matteo Portelli, che in questo modo non perderebbe per sempre la possibilità di conquistare la giovane Puglisi.