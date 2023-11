Le anticipazioni del 23 novembre de Il Paradiso delle Signore raccontano che Umberto (Roberto Farnesi) sarà più agguerrito che mai nei confronti di Marcello (Pietro Masotti). Barbieri rischierà di perdere l'affare per la campagna pubblicitaria del Paradiso a causa di Guarnieri, ma l'intervento di Matteo riuscirà ad impedire il peggio. Nel frattempo, Maria (Chiara Russo) sarà rassicurata da Portelli, pronto a rinunciare alla sua collaborazione con Vito per lei. Roberto proverà a convincere Agata ad iscrivere alla scuola di disegno. Infine, dopo una forte preoccupazione per Tancredi, la situazione del marito di Matilde sembrerà migliorare in ospedale.

Vittorio preoccupato per la salute di Tancredi

Tancredi, dopo essere stato investito da un'auto, sarà ricoverato in ospedale privo di conoscenza. Ci sarà molta apprensione per le sue condizioni di salute e in particolar modo Vittorio sarà scosso. Al momento dell'incidente, infatti, Conti stava avendo una forte discussione con Di Sant'Erasmo sulla questione che riguarda l'incendio al mobilificio. Sarà difficile per Vittorio non provare sensi di colpa, ma fortunatamente poco dopo le condizioni di Tancredi miglioreranno, portando un senso di sollievo a tutti.

Roberto consiglia ad Agata di iscriversi ad una scuola serale di disegno

Ci sarà spazio anche per Agata che con il suo talento sorprenderà positivamente Delia e Roberto.

Dopo aver parlato con la Venere, Landi seguirà il suo suggerimento e si darà da fare per convincere Agata ad iscriversi a una scuola serale per disegno. La sorella di Maria ha un debole per il pubblicitario ed è probabile che segua ad occhi chiusi il suo consiglio, ma dovrà prima parlarne con la sua famiglia. I Puglisi fino a questo momento si sono mostrati sempre molto aperti alle nuove possibilità, ma questa volta per Agata potrebbe arrivare qualche difficoltà.

Matteo interverrà a favore di suo fratello fermando il piano di Umberto

Tra i protagonisti ci sarà anche Marcello che dopo aver ottenuto da Vittorio l'incarico per la campagna pubblicitaria, si impegnerà al massimo per fare bella figura. A tramare contro di lui, però, ci sarà Umberto che sarà a un passo dal soffiare a Barbieri l'affare e dimostrare le sua scarsa competenza.

Matteo, tuttavia, riuscirà a salvare la situazione e Marcello porterà a termine il suo incarico. Più tardi, Portelli avrà modo di parlare con Maria della sua situazione. Matteo rassicurerà la ragazza dicendole che pur avendo accettato di aiutare Vito sarebbe disposto a tirarsi indietro. Se lei dovesse sentirsi imbarazzata, potrebbe accadere che Portelli decida di abbandonare l'incarico di Lamantia in qualsiasi momento.