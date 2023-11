Le emozioni a Il Paradiso delle signore 8 non mancano mai, con l'appuntamento fissato per giovedì 7 dicembre a non fare eccezione. Secondo le anticipazioni, Marcello farà una scoperta su Rosa ma sarà indeciso se riferirla o meno ad Armando. Irene, invece, capirà chi si nasconde dietro la proposta di lavoro ricevuta da Flora.

Un'altra proposta, quella di matrimonio che Vito vuole porgere alla propria fidanzata, giungerà poi alle orecchie di Matteo che metterà da parte i propri sentimenti lasciandosi coinvolgere dall'iniziativa. Matilde confiderà infine in segreto Flora di essere in partenza per il Giappone, ma la signora Gentile andrà subito a riferirlo a Vittorio.

Conti deciderà così di darsi da fare, cosa che darà il là a qualcosa di imprevisto.

La scoperta di Marcello su Rosa, la misteriosa ragazza con cui si è scontrato

Chi è Rosa, la ragazza misteriosa conosciuta da Marcello? Le trame non lo specificano, ma è probabile che si tratti della nipote di Armando. Nella sesta stagione della soap, infatti, Ferraris era stato invitato a Bologna per partecipare alla laurea di sua nipote Rosa e potrebbe essere proprio lei ad essersi scontrata con Marcello. Salvatore capirà subito chi sia la ragazza e anche Marcello scoprirà qualcosa di Rosa che gli darà da pensare. Barbieri, infatti, sarà molto indeciso sul riferire o meno ad Armando quello che ha scoperto.

Matteo metterà da parte i suoi sentimenti per Maria

Per Irene potrebbe arrivare una grande possibilità grazie all'offerta di lavoro di Flora. La signorina Cipriano rifletterà molto e alla fine arriverà a prendere una decisione. Solo dopo la sua scelta Irene capirà chi si nasconde davvero dietro la proposta di lavoro. Nel frattempo, Matteo verrà a sapere che Vito farà la proposta di nozze a Maria.

Per Portelli non sarà facile accettare la realtà, ma deciderà di mettere da parte i suoi sentimenti lasciandosi coinvolgere dall'iniziativa che Lamantia metterà in piedi.

Matilde verso una nuova vita, ma tutto potrebbe cambiare

Matilde vivrà giorni di riflessione dopo aver detto addio a Tancredi ed essere stata delusa da Vittorio.

La signora Frigerio non potrà perdonare al marito il suo coinvolgimento nell'incendio del mobilificio, ma sarà altrettanto dura con Vittorio. Conti, infatti, conosceva il losco passato di Tancredi ma ha preferito non dire nulla a Matilde. La donna si sentirà tradita da entrambi e sceglierà di lasciare Milano. Matilde rivelerà solo a Flora la sua intenzione di partire per il Giappone e le chiederà di non dirlo a nessuno. La signora Gentile, tuttavia, non riuscirà a mantenere il segreto e correrà ad avvisare Conti. Vittorio si renderà conto di non poter rischiare di perdere la donna che ama e deciderà così di agire. Qualcosa di imprevisto però potrebbe cambiare tutto.