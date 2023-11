Continua su Rai 1 la programmazione della soap tv italiana Il Paradiso delle Signore, trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 novembre, Alfredo sarà geloso vedendo insieme Irene e Leonardo Crespi. Intanto Tancredi affronterà Conti, essendo contrariato del suo rapporto con Matilde, mentre Maria sarà minacciata velatamente dall'usurario Mancino e così Matteo deciderà di chiedere aiuto a Marcello.

Irene fa di tutto per evitare Leonardo

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 13 novembre Irene si incontrerà con Leonardo Crespi e Alfredo non ne sarà contento.

Intanto Matteo sarà in ansia in quanto non ha il denaro necessario per saldare il debito con il suo aguzzino. Marcello si accorgerà che il fratellastro ha qualche problema, ma non riuscirà a sapere di cosa si tratti. Inoltre Matilde penserà all'azienda di Conti e al fatto che lei potrebbe dare una mano per il riassortimento.

Nell'episodio di martedì 14 novembre Maria non saprà come comportarsi di fronte alla proposta di Vito sul loro futuro insieme e si confronterà pure con la sua famiglia. Nel frattempo Leonardo sarà atteso da Vittorio in sartoria ed Irene farà di tutto per evitarlo. In tutto questo Barbieri sarà dubbioso vedendo che Portelli non indossa più l'orologio datogli da Adelaide, mentre Flora ascolterà un dialogo di Umberto e Tancredi riguardante l'affare Gramini.

Lotta per la presidenza del Circolo tra Fiorenza e Flora

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 15 novembre, dopo che ha esternato il proposito di seguire Vito in Australia, Maria sarà minacciata dall'usuraio Mancino. Matteo comprenderà che non potrà risolvere la situazione da solo e si rivolgerà a Marcello, il quale seppur furente gli assicurerà il suo appoggio.

Intanto Perico sarà geloso di Crespi e per caso gli dirà che Irene lavora al Paradiso. Inoltre Tancredi sarà irritato di fronte all'affinità esistente tra la moglie e Conti: fra i due uomini d'affari avverrà un duro confronto.

Nella puntata di giovedì 16 novembre, Matteo sarà propenso a lasciare il suo lavoro di contabile in sartoria dopo aver capito di avere deluso il suo fratellastro.

Nel frattempo Matilde dopo la scenata fatta dal marito dovrà porgere le sue scuse a Vittorio. In tutto questo Vito avrà un' idea importante che gli consentirebbe di rimanere in città con la sua fidanzata, mentre al Circolo sarà lotta aperta per la presidenza tra Fiorenza e Flora.

Vito pronta ad acquistare la Tessuti Colombo

In base agli spoiler di venerdì 17 novembre la giovane Flora Ravasi sarà contenta per avere sconfitto la sua rivale per la presidenza del Circolo, anche se non nasconderà la delusione in quanto Umberto non pare intenzionato ad accelerare sulle loro nozze. Intanto Vito avanzerà l'intenzione di acquistare la Tessuti Colombo. Infine Fiorenza sarà amareggiata per la sconfitta contro Flora e sarà pronta a venire meno all'accordo con Tancredi e si recherà al Paradiso per parlare con Vittorio.