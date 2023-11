Ne La Promessa Jana vuole viversi il suo amore, anche se clandestino, con Manuel, così deciderà di rompere con Abel. Il ragazzo, però, non afferrerà il concetto e crederà che la loro rottura in realtà sia una cosa passeggerà. Lei proverà a fargli capire come stanno realmente, ma Abel reagirà in maniera strana chiedendole di diventare sua moglie.

Jana vuole troncare la sua relazione con Abel

Jana vivrà una vera favola d'amore con Manuel. Insieme scapperanno in una spiaggia deserta e daranno libero sfogo alla passione. La fuga romantica, però, avrà una fine e i due si ritroveranno a rientrare nel palazzo e nessuno saprà ciò che c'è stato tra loro.

Jimena darà di matto perché vorrà sapere dove, ma soprattutto con chi, sia stato il marito, e insisterà per fargli dire qualcosa.

Jana, dal canto suo, vorrà troncare la sua relazione con Abel. Ne parlerà con Maria Fernandez, che le consiglierà di essere molto cauta con il dottore. Intanto Jana e Manuel saranno più attratti che mai e molto spesso cercheranno di ritagliarsi dei piccoli momenti per dare libero sfogo alla loro passione.

Jana confessa ad Abel di avere un altro uomo

Jana si troverà davanti a un bivio, perché da una parte vorrebbe essere onesta con Abel e porre fine alla relazione con lui, dall'altra le piacerebbe continuare questa storia e usarla come alibi per viversi la sua tresca clandestina con Manuel senza problemi.

Alla fine, però, preferirà prendere la via della sincerità, perché i giorni che è stata assente per via della fuga d'amore con Manuel ha detto ad Abel di essere andata a Cordova ad assistere le persone colpite dall'incidente della fabbrica petrolifera. Alla fine gli dirà che non è stata a Cordova e che nella sua vita c'è un altro uomo.

Abel sembrerà comprensivo e Jana si sentirà sollevata.

Abel chiede a Jana di sposarlo

Sarà così che Jana deciderà di mettere fine alla sua storia con Abel, ma il medico dirà a Maria Fernandez di essere sicuro del fatto che la ragazza non abbia chiuso definitivamente con lui. Maria Fernandez correrà a raccontare tutto a Jana, che si mobiliterà subito per capire la cosa e avrà una conferma sui suoi sospetti: Abel è convinto che con Jana non ci sia stata nessuna rottura.

Jana proverà a chiarire le cose con il medico, ma lui reagirà in maniera inaspettata chiedendole di diventare sua moglie. Jana non saprà cosa fare davanti all'incapacità di Abel di non accettare che lei non sia innamorata di lui. L'unica cosa che le rimarrà da fare sarà dire di no e sfuggire alle sue attenzioni.

La ragazza dovrà fare i conti anche con l'assenza di Manuel a La Promessa. Il ragazzo deciderà di porre fine al matrimonio con Jimena e fuggirà per qualche giorno, almeno fino a quando la situazione in casa si calmerà un po'.