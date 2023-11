Proseguono gli intrighi nella soap opera La Promessa e a farne le spese è Catalina. Le anticipazioni delle nuove puntate la vedranno accanto a Pelayo, con il quale metterà in piedi un'attività per la vendita delle marmellate, ma sarà ignara del fatto che Pelayo ha un accordo con Cruz per sbarazzarsi di lei e che il conte la stia ingannando dal primo momento in cui è arrivato alla villa.

La Promessa, nuove puntate: Catalina innamorata di Pelayo

Nei nuovi episodi La Promessa Cruz ha rubato dei soldi a Catalina e Pelayo per poter pagare la festa in maschera alla villa, ma non è il solo inganno che terrà i telespettatori spagnoli in tensione.

Uno dei protagonisti della seconda stagione sarà Pelayo Gomez de la Serna, il quale arriverà alla villa raccontando di aver perso i suoi genitori in un incidente. Davanti alla sua sofferenza, Alonso lo inviterà alla tenuta, senza sapere che il suo ospite gli ha raccontato solo bugie.

Pelayo si legherà molto a Catalina e con lei inizierà a mettere in piedi un business per la vendita di marmellate. La loro amicizia crescerà sempre di più, fino a quando Catalina si accorgerà di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti. Ma quest'ultima sarà incosciente e non potrà immaginare di certo che il conte abbia un lato oscuro.

L'accordo tra Cruz e Pelayo

La verità verrà a galla nelle puntate spagnole La Promessa: Pelayo giungerà alla villa dietro esplicito invito di Cruz, con la quale ha un accordo.

In particolare Cruz avrà intenzione di sbarazzarsi di Catalina e incaricherà il conte di aiutarla a raggiungere questo obiettivo. Il business delle marmellate sarà solo una scusa che userà Pelayo per guadagnarsi la fiducia di Catalina.

La vera indole del conte si conoscerà proprio grazie a una frase che pronuncerà davanti a Cruz: “Sono un lupo travestito da agnello.

Non puoi vedermi arrivare, e quando agisco è già troppo tardi per la preda perché non c'è scampo."

Catalina in pericolo, Cruz vuole ucciderla

Pelayo verrà invitato da Cruz ad affrettare i tempi. Nel frattempo, il conte verrà a sapere da Catalina quale è il suo posto preferito, un angolo della villa nella quale spesso si rifugia per ricordare sua madre.

Tra i due ci sarà anche un bacio che, tuttavia, non preannuncerà nulla di buono.

Almeno per il momento, Catalina non sta sospettando nulla: è felice per la sua attività di vendita di marmellate ed è anche innamorata di Pelayo, senza sapere che è il suo peggior nemico e che si è alleato con Cruz mesi fa per sbarazzarsi di lei.

Il bacio con Catalina non lascerà Pelayo indifferente, cambierà idea e tradirà l'accordo preso con Cruz? Sarebbe la seconda volta che la nobildonna perde un alleato, e questa storyline sembra ricordare alla perfezione quanto successe a proposito di Lorenzo e dalla baronessa Elisa.