Ci sarà tensione altissima nei nuovi episodi della soap opera La Promessa, in particolare quando la verità sul passato di Dolores verrà alla luce. Grazie alla lettera di Ramona, Curro è venuto a sapere che Alonso, il marito di Cruz, è suo padre. Jana non sa ancora nulla e non può nemmeno immaginare le conseguenze di questa scoperta. La marchesa, come ben intuirà Ramona, penserà che l'unico modo per non far scoppiare uno scandalo sia quello di togliere di mezzo Curro, e non certo invitandolo con dolcezza ad andarsene. La sua vita e quella di Jana sono in serio pericolo.

Intanto, i rapporti tra Jimena e Manuel degenereranno ancora di più, dopo l'ennesimo litigio.

Dopo aver cacciato la moglie dalla camera da letto, Manuel sparirà nel nulla lasciando la tenuta. Jimena perderà la ragione e inizierà a manifestare strani comportamenti che metteranno in allerta sia Cruz che l'intera servitù.

Cruz decisa a far tacere Curro per sempre: il segreto di Alonso deve rimanere tra le mura della villa

Il ritorno a Lujan di Ramon sarà decisivo. Letta la missiva che Dolores lasciò alla sua cara amica prima di scappare, Curro sa che Alonso è suo padre una verità che di certo non si aspettava. Jana, tornata da poco dalla sua fuga romantica con Manuel, noterà lo strano comportamento del fratello, che tuttavia preferirà non metterla a conoscenza di quanto appreso.

Chi invece verrà a conoscenza del fatto che Alonso è il padre biologico di Curro è Cruz. Se questo retroscena venisse reso pubblico, la reputazione della sua famiglia verrebbe affossata per sempre.

Decisa dunque a non creare alcuno scandalo, Cruz mediterà di eliminare Curro. Questa era anche la paura più grande di Dolores, che già da tempo aveva confidato a Ramona, pregandola di non far emergere la verità almeno fino a quando i suoi figli fossero al sicuro.

Così non sarà.

Manuel caccia Jimena dalla camera da letto e scompare nel nulla

Stufo di essere trattato come un burattino Manuel si ribellerà a Jimena cacciandola dalla camera da letto, ferendola nel profondo. Senza dire niente a nessuno, deciderà poi di partire, sparendo nel nulla.

Del tutto inaspettatamente, Jimena perderà il controllo che l'ha sempre contraddistinta e impazzirà.

Cruz e il personale della servitù la sorprenderanno a parlare da sola, farneticando frasi incomprensibili e cercando di scoprire dove si trovi Manuel.

Curro è in pericolo di vita

Jana e Curro rischieranno di essere uccisi cosa che già a suo tempo aveva previsto la povera Dolores, confidando la sua preoccupazione a Ramona. Cruz sa che il nipote è figlio di Alonso e non ha nessuna intenzione di stare a guardare mentre la reputazione della sua famiglia rischia di essere rovinata.

La marchesa penserà così di eliminare il problema alla radice e a pagare dovrà essere proprio Curro. Ma non solo: la stessa sorte toccherebbe a Jana, qualora anch'essa venisse a conoscenza del segreto di Alonso.