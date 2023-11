Il nuovo maggiordomo Gregorio Castillo rivendicherà la paternità del figlio della governante Pia Adarre, appena la donna rischierà di essere licenziata dalla padrona Cruz Ezquerdo per aver portato avanti la sua gravidanza mentendo per mesi.

Il marchese Alonso De Luján non vedrà l’ora di fare la conoscenza di Elisa de Grazalema dopo l’apertura del testamento del defunto barone Juan Ezquerdo, mentre Lope troverà il coraggio di confessare a Mauro di essersi innamorato di Maria Fernandez.

Alonso vuole scoprire chi è Elisa de Grazalema

Alonso (Manuel Regueiro) sarà deciso a scoprire chi è la baronessa Elisa de Grazalema (Lisi Linder), dopo aver appreso che ha ereditato un terzo del patrimonio del suo defunto suocero Juan (Alberto González).

Il realtà per il marchese non si tratterà affatto di una sconosciuta, ma di una sua ex fiamma.

Cruz mette alle strette Pia, Lope svela a Mauro di amare Maria

Nel contempo Pia (María Castro) appena la marchesa Cruz (Eva Martín) la metterà alle strette sulla sua gravidanza, le dirà di non aver affatto abortito. A sorpresa il nuovo maggiordomo Gregorio (Bruno Lastra) si schiererà dalla parte della governante, facendo credere alla marchesa di essere il padre della creatura che porta in grembo: ovviamente l’uomo dirà una grossa bugia, per non far rimanere Pia senza lavoro.

Intanto Lope (Enrique Fortún) si sfogherà con Mauro (Antonio Velázquez) dopo aver confortato Maria Fernandez (Sara Molina), sempre più disperata per non aver avuto alcuna notizia dal fidanzato Salvador (Mario García): in particolare Lope vuoterà il sacco al collega, dicendogli di amare la cameriera.

Episodi precedenti: Manuel confuso sui suoi sentimenti, Pia confessa di essere ancora incinta

Manuel (Arturo Garcia Sancho) vuole scoprire cosa è accaduto durante la sua degenza, appena si accorge della scomparsa dei suoi libri sull’aviazione. Il giovane marchese inoltre è confuso sui propri sentimenti, dopo aver baciato la domestica Jana (Ana Garces).

Alonso, Cruz e il cognato Lorenzo (Guillermo Serrano) apprendono che i soldi del defunto barone Juan finiranno nelle mani della misteriosa Elisa De Grazalema.

Simona (Carmen Flores) e Candela (Teresa Quintero) continuano a non rivolgersi la parola.

Infine Pia appena la collega Petra (Marga Martínez) la smaschera durante una cena in presenza di tutti gli altri inservienti della tenuta, è costretta a svelare di essere ancora in stato interessante.