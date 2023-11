Le anticipazioni de La Promessa, relative a ciò che andrà in onda dal 6 al 10 novembre 2023 su Canale 5, raccontano che Manuel tornerà a volare grazie a Jana: sarà il suo primo volo dopo l'incidente aereo. Il marchesino De Lujan, proprio a seguito del volo, comincerà a ricordare qualcosa riguardante il suo passato accanto la domestica, capirà di essere stato innamorato di lei? Petra invece, origliando una conversazione tra Romulo e Gregorio, scoprirà che Pia è ancora incinta.

La Promessa, trame 6-10 novembre: Petra scopre che Pia è ancora incinta

Romulo e Gregorio continueranno a discutere. Durante l'ennesimo scontro don Gregorio rivelerà a Romulo che Pia è ancora incinta e non ha abortito come le aveva ordinato Cruz. Don Romulo ci rimarrà male, visto che scoprirà che anche Candela e Jana sono al corrente del segreto di Pia. Per la governante potrebbero essere in arrivo dei guai, visto che la conversazione tra i due maggiordomi verrà origliata di nascosto da Petra. La donna scoprirà che Pia non ha abortito e non vedrà l'ora di usare quanto scoperto a suo vantaggio.

Jana propone a Manuel di volare insieme a lei, lui accetta

Le cose sembreranno mettersi male per Pia, visto Petra sarà pronta a spifferare il suo segreto alla marchesa.

Intanto Manuel, di mattina presto, deciderà di andare nell'hangar per vedere l'aereo riparato da Catalina. Qui troverà Jana e insieme a lei controllerà che il velivolo sia stato correttamente riparato. Manuel scoprirà che ad aiutare Catalina nella riparazione è stata proprio Jana. La domestica, a questo punto, proporrà al marchesino di volare insieme a lei: il suo intento sarà quello di far recuperare la memoria a Manuel.

Manuel sembra ricordare qualcosa riguardante Jana

Durante il volo Manuel sentirà il profumo di camomilla emanato Jana e capirà che quel profumo gli è familiare. Il marchesino De Lujan rimarrà turbato dalla cosa, tanto che quando tornerà a La Promessa chiederà informazioni in merito a Mauro. In particolare chiederà se Jana gli sia mai stata vicina mentre si trovava in stato comatoso dopo l'incidente aereo.

Mauro gli confesserà che la domestica ha passato molte ore vicino a lui per aiutarlo con gli esercizi. A questo punto Manuel sembrerà essere sul punto di ricordare il suo passato. Sarà molto turbato per questo, tanto da decidere di annullare il viaggio di nozze che aveva in programma con Jimena, come prenderà la ragazza la scelta del marito?