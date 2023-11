Il testamento di del barone Juan Ezquerdo sarà al centro delle puntate de La Promessa in onda dal 27 novembre al 1 dicembre. Come annunciano le anticipazioni, Cruz e Lorenzo saranno spiazzati nell'apprendere che gran parte della ricca eredità andrà a Eliza De Grazalema. Quest'ultima, sconosciuta alla figlia del barone, evidentemente era molto cara al defunto.

Nel frattempo Petra non perderà occasione per riferire alla sua signora che Pia non ha interrotto la gravidanza come avevano concordato. Infine, Manuel sarà molto confuso e chiederà a Martina se prima dell'incidente amasse Jimena.

Una sconosciuta erediterà le ricche proprietà del barone

Per i protagonisti de La Promessa arriverà un momento molto importante con l'apertura del testamento del barone. Cruz e Lorenzo saranno pietrificati scoprendo che non sono loro due gli eredi designati da don Juan, ma una sconosciuta. Eliza De Grazalema erediterà gran parte dei beni del barone e alla marchesa spetterà solo il palazzo di Cadine. Per i Lujan sarà decisamente una pessima notizia, perché le condizioni economiche della famiglia potevano migliorare solo con l'eredità. Alonso rivelerà a Catalina di essere molto preoccupato per le sorti del palazzo, visto che la dote di Jimena serviva solo a coprire i debiti di famiglia. Il marchese dovrà trovare al più presto una soluzione per rientrare con le spese.

Petra spietata con Pia

La curiosità di sapere chi sia la sconosciuta ereditiera sarà forte nel marchese. Alonso chiederà a Romulo se abbia mai sentito parlare di Eliza De Grazalema e si darà da fare per capirne di più.

Nel frattempo Petra non si lascerà scappare l'occasione per mettere in difficoltà Pia. La perfida governante rivelerà a Cruz e agli altri che Pia è incinta e non ha interrotto la gravidanza come era stato concordato.

Questo cambierà tutto all'interno del palazzo e per i marchesi sarà necessario prendere una decisione sul futuro della collaboratrice.

I sospetti sul suo passato continueranno a tormentare Manuel

La situazione di Manuel sarà ancora al centro delle trame. Il marchesino verrà a sapere da Romulo che gli ordini di buttare via i suoi libri di aviazione sono arrivati dall'alto.

Manuel inizierà a porsi sempre più domande su quello che è accaduto durante la sua degenza. I sentimenti per Jana, inoltre, confonderanno ancora di più le idee di Manuel che baciando Jimena penserà alla cameriera. Tormentato dai dubbi, il marchesino parlerà con Martina in cerca di risposte. A lei Manuel chiederà se prima di perdere la memoria fosse già innamorato di Jimena come le ha raccontato sua moglie.