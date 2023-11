In Tempesta d'amore Raphael confesserà a Josie di essere un escort ingaggiato da Yvonne, così la giovane Klee si vendicherà della madre facendole credere di essersi presa una cotta per Kofler tanto da vederlo come l'uomo della sua vita. Il gesto di Yvonne, in realtà, sarà frutto del morale sotto i tacchi della figlia dopo aver messo in stand-by la sua relazione clandestina con Paul, ma nonostante ciò Josie non apprezzerà affatto il gesto del genitore e attuerà la vendetta sopracitata.

Yvonne ingaggerà l'escort Raphael per stare accanto a sua figlia Josie

Gli spoiler tedeschi di Sturm der Liebe anticipano che da quando Paul ha deciso di stare accanto a Constanze almeno sino alla sua guarigione e, di conseguenza, di mettere in stand-by la sua storia clandestina con Josie, per quest'ultima è iniziato un periodo sentimentalmente non troppo esaltante.

A cercare di consolare la sommelier del cioccolato ci penseranno l'amica Shirin ma anche i genitori Erik e Yvonne, se da una parte però Vogt e Ceylan sceglieranno di stare accanto a Josie per darle manforte dall'altra parte la signora Klee penserà a qualcosa di diverso per far svagare la figlia.

Yvonne, difatti, deciderà di ingaggiare l'escort Raphael per stare accanto a Josie al fine di farle svagare la mente e magari dimenticare Paul.

Raphael non sarà nuovo come personaggio ai telespettatori in quanto ingaggiato pochi giorni prima da Rosalie allo scopo di far ingelosire Michael, piano riuscito alla perfezione dalla proprietaria del Café Liebling.

Josie si vendicherà con Yvonne facendole credere di amare Raphael

Raphael arriverà a Bichlheim sponda Fürstenhof come presunto ospite dell'hotel e inizierà a flirtare in maniera spudorata con Josie, spiazzando del tutto l'assistente di André.

Complice l'insistenza di Shirin a non rifiutare le avance di Kofler, Josie accetterà di uscire per un appuntamento con lo stesso e tali uscite saranno una manna dal cielo per far ritrovare spensieratezza alla giovane Klee.

Ceylan, però, scoprirà l'accordo stretto tra Yvonne e Raphael ma preferirà non dire niente all'amica per non rovinarle il prezioso momento.

Sarà, invece, proprio Kofler a vuotare il sacco con Josie quando si renderà conto che la stessa inizierà a manifestare un interesse sincero nei suoi riguardi, così l'aspirante cuoca scoprirà di cosa è stata capace la madre.

Vogliosa di vendicarsi col genitore, infine, Josie farà credere a Yvonne non soltanto di essersi invaghita di Raphael ma di considerarlo anche l'uomo della sua vita.