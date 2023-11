Tra i fan di Temptation Island si ipotizza una crisi di coppia tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara [VIDEO].

Dopo la proposta di matrimonio avvenuta a favore delle telecamere di Uomini e Donne, tutto sembrava procedere bene per i due giovani, tanto che nei giorni scorsi Giuseppe aveva accompagnato la Gabriela in Turchia per sottoporsi a ben due interventi di chirurgia estetica. Poi improvvisamente, nella serata di ieri 31 ottobre, Chieffo ha condiviso con i suoi follower delle Instagram Story che sebbene non facciano diretto riferimento al fidanzato sembrano essere rivolte proprio a lui.

La delusione di Gabriela è infatti evidente quando scrive che non si smette mai di conoscere le persone.

Gabriela delusa sui social

Anche se poche ore prima Chieffo aveva parlato positivamente sui social del suo fidanzato, qualcosa è cambiato repentinamente visto che ieri la ragazza ha mostrato tutta la sua frustrazione sui social. "Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, con i valori di un tempo, e poi, non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo", ha scritto Gabriela sottolineando che bisognerebbe trovare concordanza tra ciò che si desidera e ciò che poi si può sostenere.

Ma questo non è tutto, visto che poi Chieffo ha continuato sui social ad esprimere il suo pensiero alquanto risentito.

"Basterebbe immedesimarsi nell’altro, per non far del male", ha scritto Gabriela aggiungendo che "l'egoismo frena le persone dal mettere in pratica tale idea. Ma poi è arrivata una terza frase che sembra chiudere un cerchio: 'Non si finisce mai di conoscere le persone nella vita".

'Maretta' tra Gabriela e Giuseppe, ex protagonisti di Temptation Island

Sebbene il nome di Giuseppe non compaia mai in nessuna Storia pare evidente che a fare infuriare Gabriela sia stato proprio lui. Soprattutto alla luce dei motivi che hanno spinto la coppia a partecipare a Temptation Island. Gabriela aveva voluto mettere alla prova il fidanzato che non si era fatto scrupoli nel conoscere altre ragazze sul web e a tradirla.

Non è escluso che Gabriela sia venuta a conoscenza di nuovi 'errori' commessi da Giuseppe nei suoi confronti.

Si allontanerebbe così sempre di più l'idea del matrimonio, ma al momento non vi sono dichiarazioni ufficiali da parte dei due ragazzi. Chissà se Gabriela e Giuseppe non decideranno di parlare direttamente ai loro fan.