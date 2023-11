Nelle trame di Terra Amara del 10 e 11 novembre Fekeli avrà un infarto quando verrà a sapere dell'attentato ordito da Fikret. Demir, poco prima di scoprire chi sia l'autore dei manifesti denigratori, verrà colpito alla testa da una persona misteriosa. Intanto Gaffur si renderà protagonista di un nuovo gesto meschino rubando la radio della piccola Uzum.

Puntata del 10 novembre: Demir aggredisce il vetraio Ramazan

Il vetraio Ramazan subirà unaggressione per mano di Demir a causa delle sue battute sul conto di Sevda. In seguito allo scatto d'ira, Yaman rincaserà ricoperto di sangue e, il giorno seguente, informerà sua moglie dell'accaduto.

Anche Zuleyha perderà la calma e andrà alla vetreria per distruggere ogni cosa utilizzando una spranga di ferro. Chiunque si ritroverà a passare di lì non potrà non notare ciò che sta accadendo, per questo Zuleyha si beccherà una denuncia.

Approfittando dell'amicizia con Altun, Umit si presenterà a Villa Yaman con l'intento di vedere Demir ma il suo piano fallirà. Intanto Fekeli donerà una dependance a Lutfiye in modo che ella possa dedicarsi ai propri hobby in piena serenità.

Spoiler dell'11 novembre: Gaffur ruba la radio di Uzum

Le anticipazioni di Terra amara dell'11 novembre riportano che Mujgan, stanca del tira e molla con Fikret lo metterà davanti ad un bivio: o lei o la sua vendetta. Nel frattempo Zuleyha e Saniye si recheranno in visita ai braccianti delle baracche e in tale circostanza la domestica rivelerà di non avercela più con Sevda.

Poco dopo un bracciante richiamerà l'attenzione delle tre donne, in quanto sua figlia sarà colta da un malore. Senza perdere tempo, Sevda, Zuleyha e Gulten la porteranno in ospedale per affidarla alle cure della dottoressa Umit.

La giovanissima Uzum dovrà fare lezioni di inglese, ma non potrà procedere perché Gaffur le ruberà la radio.

Demir colpito alla testa, Fekeli ha un infarto

Un uomo si ritroverà con l'auto in panne bloccato in mezzo alla strada, Demir deciderà di prestargli soccorso ma verrà colpito alla testa da un misterioso aggressore. Ma i guai per Yaman non finiranno qua, perché poco dopo avrò uno scontro con Fikret. Mentre Lutfiye sarà impegnata a chiacchierare con Sermin, vedrà passare suo nipote e, preoccupata, lo seguirà.

Intanto Demir verrà a sapere che l'autore dei manifesti e il responsabile del fallito attentato alla sua azienda altri non è che Fikret. Yaman scoprirà che sua moglie sapeva tutto, ma che ha preferito non parlargliene per timore di una sua reazione. Quando Fekeli verrà a sapere dell'attentato si fionderà con Lutfiye nel ''covo'' di Fikret, e lì avrà un infarto nello scoprire che il nipote è l’autore dell’attentato.