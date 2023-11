Le anticipazioni di Terra Amara di domenica 12 novembre rivelano che Fekeli si ritroverà sospeso tra la vita e la morte dopo essere stato colpito da un infarto.

Fikret si mostrerà particolarmente preoccupato per le sorti dello zio ma verrà cacciato via da Mujgan, che gli impedirà di essere presente in ospedale.

Fekeli sospeso tra la vita e la morte in terapia intensiva

L'appuntamento serale con la soap turca leader degli ascolti di Canale 5 promette nuovi colpi di scena per Fekeli. L'uomo non riuscirà a resistere all'ennesima malefatta di Fikret, dopo avere trovato dell'esplosivo nel suo ufficio, e si ritroverà a fare i conti con un infarto.

Si sentirà male e sarà necessario il ricovero in ospedale, dove verrà trasportato con urgenza in terapia intensiva.

Il suo quadro clinico non sarà affatto dei migliori e i medici si diranno estremamente preoccupati per quello che potrebbe succedere.

Una situazione che allarmerà tutti i conoscenti e familiari dell'uomo, tra cui anche Fikret che si sentirà in parte responsabile di quello che è successo e vorrà stare vicino allo zio in questo momento così delicato.

La verità sulla relazione tra la mamma di Fikret e il padre di Demir

La reazione di Mujgan non sarà delle migliori: la donna lo caccerà via dall'ospedale e gli chiederà di non farsi vedere in giro perché non vorrà assolutamente che sia in contatto con Fekeli.

Fikret si ritroverà a dover fare un passo indietro, mentre Demir riuscirà a trovare le prove necessarie per dimostrare che suo padre non ha mai abusato della mamma del fratellastro, così come lui ha sempre sostenuto.

In questo modo dimostrerà all'intera comunità di Cukurova che quella tra suo padre Adnan Yaman e Safiye era una relazione consensuale extraconiugale e non c'è stato nessun tipo di abuso fisico.

Fikret si ritroverà costretto a incassare il colpo e a rivedere la sua posizione dopo che per tutto questo tempo ha cercato di infangare gli Yaman.

Sevda appoggia il ritorno di fiamma tra Zuleyha e Demir

Tra Zuleyha e Demir si riaccenderà ufficialmente la fiamma della passione, motivo per il quale Sevda consiglierà alla coppia di tornare a dormire nella stessa camera da letto.

La donna avrà un ruolo fondamentale nel riavvicinamento tra i genitori della piccola Leyla, motivo per il quale la coppia si mostrerà particolarmente benevola nei suoi confronti.

Considerandola una "mamma" a tutti gli effetti, Zuleyha e Demir chiederanno a Sevda di trasferirsi all'interno della camera di Hunkar e prendere così il suo posto all'interno della tenuta.