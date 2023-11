Importanti verità inizieranno a emergere nella puntata di Terra Amara che andrà in onda sabato 25 novembre. Le anticipazioni annunciano che Lutfiye scoprirà da Sermin che Umit in realtà si chiama Ayla. La zia di Fikret andrà in ospedale per mettere in difficoltà il primario chiamandola con il suo vero nome, la donna però continuerà a ignorare che Sevda sia la sua madre biologica.

Umit va a trovare Zuleyha alla villa e invita tutta la famiglia a cena

La dottoressa Umit Kahraman non avrà nessuna intenzione di arrendersi e vorrà conquistare Demir in tutti i modi.

Dopo aver salvato la vita a Zuleyha portandola in ospedale in seguito all'incidente stradale, sarà impeccabile sul lavoro. Sarà lei a occuparsi della donna e tanto che gli Yaman vorranno ringraziarla. Quando la signora Altun sarà dimessa, lei e suo marito manderanno dei fiori a Umit come segno di riconoscenza. La dottoressa coglierà al volo l'occasione per presentarsi a villa Yaman e accertarsi di persona dello stato di salute di Zuleyha. Senza che nessuno se lo aspetti, Umit busserà a casa Yaman mettendo in forte imbarazzo Demir e Sevda, e sarà accolta a braccia aperte dalla padrona di casa.

Imbarazzo a Villa Yaman: la nonnina inizia a parlare di Yilmaz

Durante la serata la dottoressa Kahraman inviterà Zuleyha e la sua famiglia a cena, e Demir non potrà fare altro che accettare.

Ad aumentare l'imbarazzo sarà anche l'intervento della nonnina Azize che inizierà a delirare parlando di Yilmaz: "Zuleyha parla solo di Yilmaz, ama solo lui". Umit approfitterà della confusione generale per cercare Demir con lo sguardo, lasciando intendere che non lo lascerà andare facilmente. Appena ne avrà occasione Yaman ribadirà alla donna di non farsi più vedere, mostrandosi piuttosto irritato.

Sermin non potrà fare a meno di pensare alla lettera di Sabahattin e al falso nome del primario dell'ospedale. Confiderà i suoi dubbi a Lutfiye, che inizierà a dubitare di Umit e non esiterà a recarsi da lei.

Sermin parla a Lutfiye del vero nome di Umit

Quando la zia di Fikret verrà a conoscenza del vero nome di Umit penserà di metterla in difficoltà.

Lutfiye andrà a bussare all'ufficio del primario, ma chiamerà Umit con il nome Ayla. La donna si mostrerà imbarazzata e sorpresa, e Lutfiye rincarerà la dose: "Non è così che ti chiami?". Umit non riuscirà a spiegarsi come faccia la zia di Fikret a conoscere questo segreto, ma penserà che sia stato il nipote a dirglielo. Lutfiye, inoltre, proverà a mettere alle strette Umit domandandole quale sia la reale natura del suo rapporto con Fikret, ma lei risponderà che sono soltanto amici. A quel punto Lutfiye confesserà di sapere che Umit e suo nipote erano una coppia, e le intimerà di mettersi da parte nella vendetta di Fikret perché sarebbe finita male. Quello che Lutfiye continuerà a ignorare, però, sarà che Sevda è la vera madre di Umit.