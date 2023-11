Le anticipazioni della quarta serie di Terra Amara prevista su Canale 5 nel 2024 rivelano che Demir verrà ritrovato morto all'interno di una cella frigorifera di un capannone abbandonato a distanza di un po' di tempo dalla sua sparizione.

Quando si scoprirà che quel corpo senza vita appartiene proprio al ricco imprenditore, si procederà con il funerale al quale saranno invitati pochi intimi.

Una cerimonia che tuttavia non piacerà a Gulten, la quale deciderà di rimproverare Zuleyha per il funerale misero organizzato per suo marito.

Demir viene rapito dai banditi e sparirà nel nulla nella quarta serie

La sparizione di Demir avverrà dopo che un gruppo di banditi faranno irruzione all'interno della sua tenuta, creando panico e distruzione.

L'uomo riuscirà a mettere in salvo la sua amata e i loro due bambini, ma finirà per essere catturato dai banditi che ne faranno perdere le tracce.

Nessuno saprà che fine abbia fatto e, nel corso delle settimane successive, la signora di Cukurova si impegnerà con tutte le sue forze per arrivare a scoprire la verità dei fatti su quanto è successo.

Solo a distanza di un po' di tempo, il corpo senza vita di Demir verrà ritrovato all'interno di una cella frigorifera riposta in un capannone abbandonato.

Demir viene ritrovato morto e saranno celebrati i suoi funerali

Le forze dell'ordine metteranno Zuleyha al corrente della notizia e in seguito al riconoscimento del cadavere, si procederà con il rito del funerale.

Altun opterà per una cerimonia molto intima a cui parteciperanno solo poche persone, principalmente familiari e stretti amici dell'uomo.

Fikret e Zuleyha si mostreranno particolarmente addolorati e afflitti dalla situazione, ma pronti a riprendere in mano le redini delle loro vite per portare avanti anche il lavoro fatto fino a questo momento da Yaman.

Gulten addolorata per il misero funerale di Demir Yaman

Tuttavia, la cerimonia funebre in ricordo di Demir non renderà felice Gulten, la quale deciderà di affrontare Zuleyha e la accuserà di aver organizzato un evento misero per onorare il ricordo del marito.

"Abbiamo davvero dovuto seppellirlo come un orfano che non ha nessuno? Ti ho detto tutto quello che c'è nella mia anima, eravamo in pochissimi a salutarlo per sempre", esclamerà Gulten in lacrime mentre affronterà la sua amica.

"Questo funerale non era proprio appropriato per il signor Demir", continuerà ancora Gulten.

"Gulten sai benissimo cosa ho passato, lo sa meglio di tutti. Cosa avrei dovuto fare? Come avrei dovuto dire addio ad una persona del genere?" ribatterà Zuleyha dimostrando di non aver dimenticato tutto il male ricevuto dal padre di suo figlio.