Le anticipazioni della quarta serie di Terra amara rivelano che Umit deciderà di vendicarsi di Demir e organizzerà un piano per togliergli la vita.

La donna non si farà problemi ad aprire il fuoco contro il suo ex amante, ma il proiettile colpirà sua madre Sevda, perché quest'ultima non se la sentirà di far morire Demir per mano della figlia e gli farà da scudo.

La donna perderà la vita tra le braccia del ricco Yaman e Umit, ma prima di esalare l'ultimo respiro chiederà al ragazzo di non mettere nei guai sua figlia per quanto è successo.

Demir vuole liberarsi di Umit e Sevda nelle prossime trame della soap

Con le prossime puntate si assisterà a un deterioramento del rapporto tra Demir e Sevda, dopo che il ricco imprenditore scoprirà che la cantante è la vera mamma di Umit.

Demir si sentirà ingannato e si ritroverà anche a fare i conti anche con l'annuncio inaspettato della figlia di Sevda, la quale svelerà di essere incinta di un bambino.

Trattasi dell'ennesimo piano diabolico organizzato da Umit con lo scopo di tenere legato a sé Yaman.

Demir, molto preoccupato, deciderà di offrire alle due donne 100.000 lire turche, chiedendoli così di sparire per sempre da Cukurova.

Umit spara a Demir, ma colpisce sua mamma Sevda

A quel punto la dottoressa tirerà fuori tutta la sua rabbia nei confronti di Yaman e avrà come unico obiettivo quello di ucciderlo.

Lo scontro tra i due non tarderà ad arrivare, ma nel momento farà partire un colpo dalla sua arma finirà per beccare sua mamma Sevda, che si intrometterà per fare da scudo a Demir.

La cantante si beccherà il colpo che si rivelerà fatale, e nel giro di pochi minuti spirerà per sempre tra le braccia di Demir e sua figlia.

Tuttavia, prima di passare a miglior vita, Sevda chiederà a Demir di esaudire il suo ultimo desiderio: non vuole che sua figlia finisca dietro le sbarre per quello che è successo.

Demir esaudisce l'ultimo desiderio di Sevda

Demir, per onorare la richiesta della donna che per lui è stata come una seconda mamma, deciderà di caricare il corpo di Sevda nel bagagliaio della sua vettura per andare a seppellirlo lontano da occhi indiscreti ed evitare che Umit possa pagare per quanto è successo.

Qualche giorno dopo l'accaduto Zuleyha noterà delle macchie sospette di sangue sotto la vettura di Demir, ma non riuscirà a collegarle alla morte di Sevda.

Intanto Umit inizierà a ricattare il ricco Yaman: vuole che la accolga all'interno della sua lussuosa tenuta se non vorrà essere denunciato alle autorità per l'omicidio di sua mamma Sevda, pur essendo del tutto estraneo ai fatti.