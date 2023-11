Le anticipazioni sulla quarta stagione di Terra amara rivelano che Bahap finirà per perdere la testa per Zuleyha, al punto da riuscire ad intrufolarsi nella villa della donna per poterla osservare di notte in gran segreto.

L'uomo ad un certo punto incontrerà anche la donna per strada fornendole una serie di dettagli sul modo in cui dorme la notte e lasciandola così senza parole: Zuleyha deciderà allora di parlarne con Hakan per metterlo al corrente del rischio che sta correndo.

Bahap perde la testa per Zuleyha e diventa pericoloso

Bahap dimostrerà di essere una persona particolarmente pericolosa nel corso delle puntate della quarta stagione, al punto da accumulare tutta una serie di oggetti riguardanti Zuleyha per il solo gusto di averli da parte.

L'uomo si convincerà di essersi follemente innamorato della donna e, nel corso dei prossimi episodi della soap, riuscirà addirittura ad intrufolarsi in piena notte all'interno della sua villa.

Il pericoloso Bahap entrerà addirittura nella camera da letto della donna e riuscirà a sdraiarsi al suo fianco per poterla osservare meglio.

A distanza di qualche giorno da questa situazione, Bahap incontrerà la donna per strada e non si farà scrupoli a farle degli apprezzamenti tali da metterla in forte imbarazzo, facendo accrescere così la sua preoccupazione.

Zuleyha scopre che Bahap è entrato nel suo letto: anticipazioni Terra amara 4^ serie

"Non vedi come ti guardo. La tua indifferenza mi ferisce molto, ma scompare quando ti vedo dormire.

I tuoi capelli sono così morbidi", sono le parole che l'uomo userà per tentare un approccio con la signora di Cukurova che si mostrerà a dir poco scossa.

Tuttavia, le parole dell'uomo le permetteranno di scoprire che Bahap ha fatto il proprio accesso di notte all'interno della sua tenuta avendo così modo di vederla dormire.

A quel punto deciderà di parlarne con Hakan, mettendolo al corrente del rischio che ha corso, dato che quell'uomo avrebbe potuto far del male a lei e ai suoi bambini.

Hakan si scaglia contro Bahap e lo prende a pugni

"Quell'uomo è entrato nella villa dove dormono i miei figli e mi ha visto dormire. Mi ha detto cose orribili", sono le parole che userà la donna.

Le nuove anticipazioni della quarta stagione rivelano che la reazione di Hakan non sarà delle migliori: l'uomo deciderà di affrontarlo subito, scagliandosi contro di lui con una serie di pugni.

Dopo averlo colpito selvaggiamente in presenza di altri abitanti di Cukurova, lo minaccerà dicendogli di non avvicinarsi mai più a Zuleyha: in caso contrario farà una brutta fine.