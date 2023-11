Zuleyha sarà al centro delle trame di Terra amara di mercoledì 6 dicembre e dopo la sua fuga tornerà a Cukurova. Le anticipazioni annunciano che al suo arrivo alla villa, la donna troverà Demir con Umit e andrà su tutte le furie, chiedendogli il divorzio. Il ritorno di Zuleyha sarà necessario a risolvere una situazione incresciosa che riguarda l'omicidio commesso nei confronti del rapitore di Adnan. Le minacce ricevute da Sevda metteranno in allarme le due donne.

Demir cercherà Zuleyha a Londra, ma la donna sarà a Cipro

La fuga di Zuleyha dopo aver saputo da Mujgan che Demir la tradisce con Umit proseguirà.

La donna si dirigerà con i suoi bambini a Cipro, decisa a ricostruire una vita in una città europea. Nel frattempo, Demir si darà da fare per cercare di ritracciare sua moglie, ma nessuno sembrerà volerlo aiutare. Gulten si rifiuterà di dirgli dove si trova Zueyha e Sadi gli dirà una bugia e lo manderà fuori strada dicendo che è andata a Londra. Demir crederà all'investigatore e si recherà in Inghilterra per parlare con sua moglie e chiarire una volta per tutte la brutta storia che riguarda Umit. A villa Yaman Sevda sarà molto preoccupata per tutta la vicenda, perché saprà bene che Zuleyha si trova a Cipro e non a Londra.

Sevda in allarme per le minacce ricevute

Mentre Sevda sarà al telefono con Demir, un sasso romperà la finestra della villa.

La ex cantante noterà un biglietto di minacce indirizzare a lei e a Zuleyha e tremerà. Qualcuno dirà di aver assistito all'omicidio commesso la notte della rapina in villa: "Conosco il luogo in cui è stato sepolto Durmuş Öztürk". Sevda sarà sconvolta da questo nuovo ostacolo da superare e penserà a come agire. In cambio del suo silenzio, il ricattatore chiederà 100 mila lire, ma Sevda preferirà recarsi a Cipro e parlare con Zuleyha di quello che sta succedendo.

La moglie di Demir non ci penserà due volte e deciderà di tornare a Cukurova per risolvere questa faccenda.

Umit continuerà a perseguitare Demir

Nel frattempo, Umit non si rassegnerà e continuerà a perseguitare Demir, ignorando i suoi rifiuti. La dottoressa si presenterà a villa Yaman e proprio in quel momento arriverà Zuleyha.

Vedendo suo marito con l'amante, la donna andrà su tutte le furie e caccerà entrambi dalla villa. Prima di andare via, però, Umit non perderà occasione per punzecchiare ancora la sua rivale. La dottoressa dirà a Zuleyha che Demir le ha chiesto di sposarla e per l'ennesima volta lui proverà a convincere sua moglie della follia di Umit. Yaman non andrà via dalla sua casa e quando resterà da solo con Zuleyha le dichiarerà ancora una volta il suo amore, ma lei non vorrà ascoltarlo. Al contrario, la donna chiederà a Demir il divorzio, in modo tale da lasciarl libero di vivere la sua storia con Umit.