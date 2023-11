Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda a breve su Canale 5 la famiglia di Fekeli dovrà affrontare dei momenti molti difficili. In particolare Alì Rahmet verrà colpito dal lutto per la morte di Mujgan, poi dovrà fronteggiare con Fikret e Lutfiye la battaglia legale che il fratello della dottoressa ingaggerà per ottenere la custodia del piccolo Kerem Alì. Inoltre proprio il bambino farà disperare la famiglia visto che verrà colpito dalla meningite: solo le cure dei medici dell'ospedale di Adana lo salveranno.

Fikret vuole adottare il figlio della defunta Mujgan

Il piccolo Kerem Alì resterà orfano: dopo aver perso il padre Yilmaz, infatti anche la madre Mujgan morirà in un incidente aereo. Comunque, in mezzo a tanto dolore, Kerem potrà contare sull'affetto incondizionato del 'nonno' Fekeli, ma anche su quello di Fikret e di sua zia Lutfiye. Fikret, già precedentemente disposto a mettere da parte la propria sete di vendetta nei confronti di Demir, rinuncerà definitivamente a ogni rivalsa, palesando la sua volontà di adottare Kerem, in nome dell'amore che ha provato per la defunta dottoressa, che era perfino disposto a sposare.

L'intenzione affettuosa di Fikret però dovrà fare i conti con la richiesta che giungerà inaspettata dall'America da parte del fratello di Mujgan, il quale chiederà la custodia del nipote, essendo il suo unico parente in vita.

Fikret si opporrà fermamente, ma nel bel mezzo della battaglia legale un altro evento nefasto si abbatterà sulla famiglia di Fekeli. Infatti Kerem comincerà ad avere una forte febbre, accompagnata da episodi di vomito che spingeranno i familiari a portarlo in ospedale. La diagnosi dei medici Aycut e Bahtiyar sarà grave: Kerem Alì, così come molti dei bambini del paese, ha la meningite.

I medici riescono a salvare la vita a Kerem Alì

Kerem sarà ricoverato urgentemente in terapia intensiva e il suo cuore a un certo punto smetterà perfino di battere. I medici però riusciranno a rianimarlo e da lì in poi pian piano le sue condizioni di salute cominceranno a migliorare. L'avvocato del fratello di Mujgan, vedendo l'affetto con cui tutti si prendono cura di Kerem, rinuncerà al suo mandato.

Tale notizia, unita al miglioramento di Kerem Alì, permetterà alla famiglia di Fekeli di festeggiare. Anche se il fratello di Mujgan, però, non si darà per vinto e tornerà ben presto alla carica per portare con sé il nipote.