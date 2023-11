Nelle puntate finali della 3^ stagione di Terra Amara i telespettatori dovranno prepararsi a dire addio ad un altro personaggio: Sevda perderà la vita e ad ucciderla sarà la figlia Umit. Ad innescare il terribile omicidio sarà la scelta di Demir di cacciare dalla tenuta l'ex cantante, una volta scoperto che le ha tenuto nascosto di essere la madre biologica della sua ex amante. Una volta fuori dalla villa, Sevda cercherà di proteggere la figlia pensando che porti in grembo il suo nipotino, ma nel farlo si troverà costretta a ricattare Demir. Quest'ultimo, dando una somma notevole alle due donne, le spingerà a lasciare il paese ma Umit accecata dalla gelosia proverà di nuovo ad eliminarlo e nel premere il grilletto della sua pistola colpirà la madre che si sarà frapposta tra lei e Demir stesso.

Demir caccia Sevda dalla villa

La dinamica prenderà il via nel momento in cui Sermin, in accordo con la machiavellica Betul, rivelerà a Demir che Sevda altri non è che la madre biologica di Umit, dimostrando le sua parole con tanto di certificato di nascita. Senza dare ascolto alle spiegazioni di Sevda ma solo infuriato per essere stato ingannato, Demir caccerà in malo modo dalla villa colei che fino a quel momento aveva ritenuto una seconda madre.

La collera di Demir non si fermerà qui, tanto che deciderà di pagare un medico per far abortire Umit anche andando contro la sua volontà. A questo scopo, la dottoressa verrà rapita ma si scoprirà così che in realtà non è mai stata incinta. Ma neanche Sevda sarà al corrente della bugia detta dalla figlia per cui nel tentativo di salvarla, minaccerà Demir di rivelare alla polizia che lei è Zuleyha hanno occultato qualche tempo prima un cadavere.

Demir occulta il cadavere della madre di Umit

Zuleyha confermerà a Demir che purtroppo Sevda sta dicendo la verità per cui sarà costretto a lasciare libera Umit. A questo punto, Yaman darà una grossa somma di denaro alla dottoressa e a Sevda obbligandole a lasciare il paese e aggiungendo che se dovessero tornare indietro farà di tutto per toglierle il figlio che porta in grembo.

Ma proprio mentre le due donne saranno in fuga, Umit avrà un ripensamento e scenderà dalla sua auto per affrontare Demir, decisa ad ucciderlo per vendicarsi del male a suo dire subito.

Nonostante Sevda più volte pregherà la figlia di riporre l'arma che impugnerà, Umit non vorrà sentire ragioni e sparerà non rendendosi conto che la madre si è parata come scudo umano per salvare Demir.

Prima di esalare l'ultimo respiro, Sevda chiederà a Demir di lasciare libera Umit, richiesta che Yaman rispetterà. Per questo, Demir occulterà il cadavere dell'ex cantante, senza informare del fatto la polizia. Ma la morte di Sevda non resterà un mistero per molto tempo.