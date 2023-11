Nelle nuove puntate di Terra amara in onda su Canale 5 Sermin si troverà senza soldi e dovrà pagare per tutte le cattiverie che ha fatto. L'unica persona che le starà vicino sarà Lutfiye, che avrà pietà di lei e la aiuterà a trovare un lavoro. Sermin sarà costretta a lavorare come spazzina per le strade della città e verrà umiliata da tutta Cukurova.

Nel frattempo Betul sarà in fuga con la speranza di non finire in carcere con l'accusa di aver tolto la vita a Hakan, il nuovo amore di Zuleyha dopo la morte di Demir.

La morte di Hakan in Terra amara e la disfatta di Sermin

Tutto cambierà per Sermin quando Betul, accecata dalla rabbia, sarà decisa a uccidere Zuleyha. A perdere la vita però sarà Hakan, il suo nuovo amore che le farà scudo con il suo corpo.

Decisa a non finire in carcere, Betul si darà alla fuga e lascerà la madre in una situazione economica drammatica. Non avendo nemmeno da mangiare Sermin sverrà per la fame e a quel punto Lutfiye avrà pietà di lei, certa che se non troverà una soluzione morirà a breve di stenti.

Sermin, che un tempo vantava le sue ricchezze e il suo potere, si troverà così a chiedere l'elemosina proprio a chi, qualche tempo prima, non avrebbe dato il minimo supporto.

Sermin umiliata da tutta Cukurova

Betul sarà in fuga con Abdulkadir e riuscirà a superare il confine grazie al passaporto falso. Non si curerà minimamente delle condizioni disperate nelle quali ha lasciato la madre: il suo unico obiettivo sarà quello di non farsi arrestare e di finire la sua vita in carcere. Zuleyha però non si arrenderà, sperando che Betul paghi una pena esemplare.

Intanto a Cukurova Lutfiye sarà l'unica persona ad avere un minimo di pietà per Sermin. Essendo il sindaco delle città le offrirà un lavoro come spazzina.

Sermin accetterà a malincuore il lavoro piuttosto che morire di fame. Per lei sarà una tortura esporsi pubblicamente tra le vie di Cukurova in quelle vesti e come se non bastasse verrà anche umiliata da diversi abitanti.

Zuleyha resta sola dopo la morte di Hakan

La morte di Hakan distruggerà Zuleyha, che già ha dovuto sopportare la perdita di Yilmaz e Demir. Come sempre si farà coraggio e vorrà lanciare un messaggio positivo a tutta la città.

Sarà così che Zuleyha distribuirà tra gli abitanti della città meno abbienti l'intera eredità di Hakan, gesto che dimostrerà ancora una volta la sua generosità e che la farà apprezzare ancora di più da tutta Cukurova, che la sosterrà in questo ennesimo momento difficile.

Sermin invece non si abituerà mai alla sua nuova condizione e piangerà lacrime amare per gli errori commessi nel passato che l'hanno portata a perdere soldi e dignità.