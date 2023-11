Un incidente alzerà la tensione nella quarta stagione di Terra Amara e vedrà protagonista la piccola Leyla. La bambina si troverà con Fadik e in un attimo di distrazione della domestica cadrà dal balcone. Zuleyha, Fikret e Lutfiye saranno in giardino quando sentiranno le urla di Fadik e vedranno Leyla precipitare giù. In preda alla disperazione, Fikret prenderà la bambina che sarà subito trasportata in ospedale e per Zuleyha ci saranno momenti di panico nell'attesa di avere notizie. Fortunatamente i medici comunicheranno che Leyla sta bene ed è stata molto fortunata.

La delusione di Zuleyha nei confronti di Demir

Dopo la scomparsa di Demir, Zuleyha dovrà occuparsi dell'azienda e della famiglia e per lei non sarà facile. La donna si ritroverà anche ad affrontare il passato di suo marito che si rivelerà inaccettabile per lei e arriverà a cambiare i suoi sentimenti. Zuleyha verrà a sapere che Demir da giovane ha lasciato improvvisamente la sua fidanzata che il dolore ha tentato il suicidio ed è condannata alla sedia a rotelle.

Quando emergerà che Yaman ha pagato per anni due donne affinché non rivelassero questo segreto, Zuleyha non ne potrà più e chiederà al suo avvocato di avviare le pratiche del divorzio. In questo periodo per nulla facile, la padrona di casa si avvicinerà molto a Mehmet, ma potrà contare anche sull'aiuto di Fikret, Lutfiye e di tutta la servitù.

L'arrivo di Fikret e la distrazione di Fadik

Zuleyha lascerà la piccola Leyla alle cure di Fadik e scenderà in giardino vedendo arrivare Fikret. L'uomo, in presenza di Lutfiye, inizierà a discutere con Zuleyha che è sempre più vicina a Mehmet. La moglie di Demir sarà perplessa dall'atteggiamento di Fikret, ma la discussione sarà brutalmente interrotta dalle urla disperate di Fadik.

In un momento di distrazione della domestica, infatti, la piccola Leyla gattonerà fino alla balaustra del balcone e precipiterà al suolo. Zuleyha, Fikret e Lutfiye correranno per capire cosa sia successo e quando vedranno la bambina riversa nel giardino saranno terrorizzati.

Paura in ospedale per Leyla: tutti saranno accanto a Zuleyha

Fikret prenderà subito in braccio Leyla, mentre nel frattempo accorreranno anche Gaffur e Rasit. La bambina sarà portata di corsa in ospedale, mentre Fadik resterà alla villa. La donna sarà fuori di sé e non riuscirà a smettere di piangere per quello che è accaduto alla bambina, ma potrà contare sul sostegno di Rasit e Gulten che non la lasceranno sola.

In ospedale, i medici si occuperanno subito di Leyla e per Zuleyha e Fikret, in attesa in corridoio, ci saranno momenti di forte preoccupazione. In lacrime, la donna temerà il peggio mentre Fikret proverà a farle forza. Poco dopo, arriveranno anche Saniye, Lutfiye e Betul a sostenere la signora Yaman in un momento così difficile.

Dopo una lunga attesa, il medico solleverà tutti con una splendida notizia. Leyla sta bene grazie ad una buona dose di fortuna, visto che è caduta in un punto morbido del giardino. Per la bambina non ci sarà nessuna frattura, ma solo molta paura.