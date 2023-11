Gli appuntamenti della quarta stagione di Terra Amara saranno caratterizzati dalla cotta che Fikret si prenderà per Züleyha. Lui le dichiarerà il suo amore dicendole che ogni giorno che passa la ama sempre di più, ma la ragazza rifiuterà le sue avance, anche perché il suo cuore è già occupato da un altro uomo: Mehmet.

Fikret non ama Betül, lui vuole solo stare con Züleyha

Una delle protagoniste della quarta stagione di Terra amara sarà Betül, la figlia di Sermin. La ragazza ambirà ad accaparrarsi tutto quello che appartiene alla famiglia Yaman, ma si lascerà andare anche ai sentimenti.

Inizierà una storia d'amore con Fikret: i due dovrebbero anche convolare a nozze, ma la cosa non andrà a buon fine per colpa del ragazzo.

Fikret infatti si innamorerà di Züleyha e non riuscirà più a nascondere questo sentimento, al punto che avrà intenzione di dichiararle tutto il suo amore. Prima di compiere tale gesto, però, vorrà confrontarsi con le persone alla quale tiene di più: la zia Lütfiye e Çetin.

Lütfiye sprona Fikret a convolare a nozze con Betül

Sia Lütfiye che Çetin saranno concordi con una cosa: sarebbe veramente un pericolo se Fikret rivelasse a Züleyha ciò che prova, bisogna anche ricordare che alla fine la ragazza resta sempre la moglie del suo fratellastro, anche se ormai Demir è passato a miglior vita.

"Sai Fikret alcune cose non andrebbero proprio dette", sarà questa la sentenza di Lütfiye nei confronti del nipote e in più lo spronerà a procedere con il matrimonio con Betül, secondo lei è la donna giusta per lui. Fikret, però, per la figlia di Sermin non proverà un sentimento che si possa definire amore.

Fikret dichiara i suoi sentimenti a Züleyha, ma lei gli rifila un due di picche

Sarà così che Fikret andrà dritto da Züleyha per dichiararle ciò che sente. L'aspetterà in tarda serata fuori da Villa Yaman. Lei appena lo vedrà capirà che il ragazzo vuole dirle qualcosa che riguarda l'ambito sentimentale, anche perché ha già intuito che prova qualcosa per lei.

Fikret esordirà con un "ti amo sempre di più Züleyha" e la ragazza impallidirà. "Non mi importa se nel nostro rapporto ci sono degli ostacoli insormontabili, io sono innamorato di te", continuerà a dire Fikret. Züleyha farà un faccia contrita, forse non quella che Fikret si sarebbe aspettato.

La ragazza gli spiegherà che tra loro non potrà mai esserci niente, ma che non vuole nemmeno perdere il loro rapporto di amicizia. A Fikret non interesserà questa opzione, anzi penserà al fatto che Züleyha gli stia rifilando un due di picche solo perché è innamorata di Mehmet. Con fare da cane bastonato il ragazzo se ne andrà via e Züleyha non potrà che essere amareggiata.