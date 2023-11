Nelle nuove puntate della terza stagione di Terra amara in onda su Canale 5 Demir scoprirà che Umit aspetta un bambino da lui. Non contento della notizia la farà rapire per farle praticare illegalmente un aborto. La ragazza, però, fuggirà appena in tempo grazie all'intervento della madre Sevda. La donna chiamerà la polizia e gli agenti faranno irruzione nello studio medico appena in tempo per salvare la ragazza.

Terra amara anticipazioni: Umit informa Demir della sua gravidanza

Umit informerà Zuleyha di essere in attesa di un bambino da Demir. La donna sarà sconvolta dalla notizia, ma cercherò di non darle nessun tipo di soddisfazione, anzi le annuncerà di essere disposta a crescere il bambino non suo sostenendo di essersi già messa d'accordo con Demir.

Parole che susciteranno la furia di Umit, la quale deciderà di mettere al corrente l'ex amante della gravidanza. La sua reazione sarà delle migliori, visto che inviterà Umit inviterà a sottoporsi a un'interruzione di gravidanza.

Demir vuole che Umit abortisca

Umit si rifiuterà di abortire, allora Demir passerà alle maniere forti. Senza sapere che Umit e Sevda sono madre e figlia, dirà a quest'ultima di aver trovato un dottore disposto a praticare un aborto alla ragazza senza il suo consenso e dietro un lauto compenso. Fare questa confessione a Sevda costerà caro a Demir, perché sarà proprio lei a sabotare il suo piano chiamando la polizia, che farà irruzione presso lo studio medico illegale dove si trova Umit.

Grazie all'intervento della polizia, Umit riuscirà a darsela a gambe levate. Correrà per le strade di Cukurova con gli uomini di Demir alle calcagna, che fortunatamente non riusciranno ad acchiapparla. Successivamente entrerà in scena Sevda, che salverà la figlia facendola salire nella sua macchina. La donna, però, dovrà cercare un luogo che permetta a Umit di stare al sicuro.

Sevda aiuta la figlia a scappare dalla furia di Demir

Sevda crederà che la figlia si trovi ancora in grave pericolo, per questo motivo deciderà di nascondere Umit per qualche giorno dall'ira funesta di Demir. La donna chiederà ospitalità a Fekeli. Andrò proprio da lui perché alla fine è l'unico a essere a conoscenza del suo reale legame con la direttrice dell'ospedale.

Demir verrà informato dai suoi uomini che il piano non è andato a buon fine e sarà alla spasmodica ricerca del nascondiglio dell'ex amante. Ad attenderlo, però, ci sarà un'altra brutta sorpresa, perché tutta Cukurova scoprirà della storia che ha avuto con Umit. Sermin e Betul, infatti, distribuiranno per tutta la città la foto che ritrae Demir e Umit insieme.