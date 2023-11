Le anticipazioni sugli episodi della quarta serie di Terra Amara rivelano che Zuleyha verrà informata del ritrovamento del corpo senza vita di suo marito, dopo che l'uomo verrà dato per disperso per diverso tempo.

A quel punto arriverà il momento del funerale e della sepoltura d'addio per Yaman. Alla cerimonia parteciperanno poche persone: in quel momento Zuleyha non riuscirà a nascondere il suo disprezzo nei confronti del defunto marito per tutto il male che le ha inflitto nel corso degli anni.

Demir viene rapito dalla villa da un gruppo di banditi

La scomparsa di Demir Yaman sarà al centro delle nuove puntate della soap opera dopo che un gruppo di banditi faranno irruzione all'interno della tenuta e semineranno panico e terrore. Demir si renderà conto subito della gravità della situazione e deciderà di mettere in salvo sua moglie e i loro due bambini, provando a fronteggiare, assieme a Fikret la presenza dei criminali nella villa. La situazione degenererà al punto che Yaman verrà braccato dai rapitori che ne faranno perdere misteriosamente le tracce. Nessuno saprà che fine abbia fatto il ricco imprenditore e da quel momento in poi cominceranno le ricerche con la speranza di poterlo riportare a casa sano e salvo.

Zuleyha scopre che suo marito è stato ritrovato morto

Tuttavia, a distanza di un po' di tempo arriverà la notizia del ritrovamento del cadavere di Demir, abbandonato all'interno di un capannone abbandonato.

Zuleyha sarà chiamata a riconoscere il corpo senza vita del marito e successivamente verrà organizzata la cerimonia funebre per la sepoltura d'addio dell'uomo.

Un funerale che sarà a dir poco misero, dato che non prenderanno parte tutte le persone che lo hanno conosciuto, ma solo pochissimi intimi, tra cui Fikret che vorrà dare l'ultimo saluto al suo fratello.

Il disprezzo e la rabbia di Zuleyha prima di seppellire Yaman

Durante la cerimonia funebre sarà Zuleyha a spiazzare i pochi presenti con un discorso pregno di rabbia e disprezzo nei confronti di Yaman.

"Mi hai deluso tanto. Pensavo che la causa di tutte le cose cattive che mi avevi fatto fosse l'amore. Ma non era così, tu sei cattivo" esclamerà la signora di Cukurova prima di seppellire per sempre il padre di sua figlia Leyla.

"Seppellisco la mia rabbia verso di te, seppellisco la mia rabbia in questa tomba con te. Per il bene dei bambini. Seppellisco per loro. Che tu sia perdonato per i tuoi peccati". Questo sono le frasi pronunciate dalla donna che non riuscirà a dimenticare il male che le è stato fatto da Yaman.