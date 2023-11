Negli episodi dell'ultima stagione della soap opera Terra Amara ci saranno diverse cambiamenti. In particolare Zuleyha Altun non potrà più contare sul supporto di Fikret Fekeli quando sarà in procinto di convolare a nozze con il nuovo compagno Mehmet Kara. Il fratellastro del suo defunto marito Demir Yaman infatti le spiegherà per quale ragione non prenderà parte al suo matrimonio, cercando di farle aprirle gli occhi: “Hai fatto l'errore più grande della tua vita”.

Demir ritrovato senza vita, Zuleyha accetta di sposare Mehmet

Nelle puntate già andate in onda su Canale 5, la protagonista Zuleyha (Hilal Altınbilek) ha superato la morte dell'amato Yilmaz (Ugur Gunes) grazie alla vicinanza del marito Demir (Murat Ünalmış), il quale però si è innamorato della dottoressa Umit (Hande Soral).

In seguito quest’ultima non accetterà la fine della sua relazione extraconiugale con l'imprenditore.

Dopo aver fatto il possibile per proteggere il suo matrimonio dalla furia dell'ex amante, Demir verrà rapito durante un assalto alla sua tenuta. Zuleyha non perderà la speranza di ricongiungersi con lui, specie quando riceverà un misterioso pacco dalla Siria contenente l’anello di suo marito e un biglietto con la scritta: “Non preoccuparti, tornerò presto”.

In seguito però Demir sarà ritrovato senza vita in un edificio abbandonato, quindi Zuleyha rimarrà sconvolta. A sostenerla ci penserà Fikret (Furkan Palali), il quale ben presto si prenderà una cotta per lei al punto da chiederle di diventare sua moglie.

Ma Altun spezzerà il cuore al cognato, rifiutando la sua proposta di matrimonio.

In seguito Altun inizierà a provare dei sentimenti per Mehmet Kara (Ibrahim Çelikkol), che in realtà le nasconderà di chiamarsi Hakan Gümüşoğlu e di essersi avvicinato a lei soltanto per dei secondi fini. L’uomo sarà carico di odio, risentimento e rabbia per degli affari in sospeso con i Yaman e attuerà un piano per vendicarsi.

Per cominciare Hakan acquisterà le azioni dell’azienda del defunto Demir e poi convincerà Zuleyha a sposarlo.

Fikret vuole lasciare Cukurova

Nel giro di breve tempo Hakan e la giovane Altun organizzeranno il proprio matrimonio. Fikret dirà a Zuleyha che non sarà presente alle loro nozze, poiché sarà convinto che Mehmet le stia nascondendo qualcosa, quindi la metterà in guardia dal suo promesso sposo. Addirittura Fikret sarà intenzionato ad andarsene via da Cukurova dopo aver deluso la cognata.