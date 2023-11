Demir, uno dei protagonisti della soap opera turca Terra Amara, prossimamente farà ancora i conti con Umit. Dopo aver ucciso la madre Sevda per errore, la giovane porterà avanti la propria vendetta contro l’ex amante. In particolare la dottoressa Umit busserà alla porta del ricco imprenditore e lo obbligherà a darle ospitalità se non vorrà finire in carcere con l’accusa di aver ucciso sua madre Sevda.

Ad approfittare della situazione sarà Betul, la figlia di Sermin, che condividerà la villa con Umit e avrà l’obiettivo di aiutarla a rovinare suo zio Demir.

Sevda perde la vita, Demir non denuncia l’ex amante Umit

Umit darà del filo da torcere a Demir dopo che lui la ha scaricata nonostante le promesse di rifarsi una nuova vita insieme a lei.

Ben presto tramite la cugina Sermin, il ricco imprenditore verrà a conoscenza che la sua ex amante è la figlia di Sevda. Oltre a cacciare la cantante dalla sua tenuta in preda alla furia per non avergli detto la verità, Demir farà sequestrare Umit per farle praticare un aborto quando lei gli farà credere di aspettare un figlio da lui.

Dopo aver aiutato la figlia a mettersi in salvo, Sevda ricatterà Demir dicendogli di voler far arrestare sua moglie Zuleyha per aver ucciso un bandito che aveva assaltato la tenuta Yaman qualche tempo prima.

A questo punto Demir non avrà altra scelta che dare dei soldi a Sevda e Umit in cambio della loro fuga da Cukurova.

Durante il tragitto però la dottoressa Kahraman scenderà di corsa dalla sua vettura e minaccerà di uccidere Demir puntandogli contro una pistola. Quando Umit farà partire un colpo sarà però Sevda a prendersi una pallottola all’altezza del cuore al posto di Yaman.

Prima di morire, la cantante chiederà a Demir di consentire a sua figlia di fuggire e di non essere arrestata: per questa ragione l’uomo occulterà il cadavere di Sevda senza denunciare Umit.

Yaman ricattato dalla dottoressa Kahraman

Dopo alcuni giorni la dottoressa Kahraman approfitterà della sua finta gravidanza per obbligare Demir a ospitarla nella sua tenuta, fino a quando non sarà nato loro figlio.

Il ricco imprenditore si vedrà quindi costretto a piegarsi al ricatto di Umit che minaccerà di denunciarlo come assassino di Sevda.

Dopo aver ottenuto il consenso della moglie Zuleyha, l’uomo accetterà di far alloggiare l’ex amante nella casa di Sermin e Betul, nel frattempo quest'ultima vorrà servirsi della complicità della dottoressa per vendicarsi dello zio.