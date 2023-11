Nel prossimo appuntamento con Terra Amara del 26 novembre, Demir verrà arrestato per il tentato omicidio di Umit. Intanto, Fikret vorrà vedere Zuleyha per discutere della pace con Demir, ma il suo vero intento è un inganno che verrà sventato da Fekeli. Successivamente, la signora Yaman apprenderà che suo marito e Fikret potrebbero realmente essere fratelli di sangue. Infine, Fekeli scoprirà che Mujgan è partita insieme a Kerem Alì.

Fikret è il figlio di Adnan senior

Fikret, con la scusa di stabilire una tregua tra lui e Demir, orchestrerà un piano chiedendo un incontro a Zuleyha.

Tuttavia, dietro questo apparente desiderio di pace, si nasconderà un inganno organizzato insieme a Umit: il progetto consisterà nel fotografare Zuleyha in compagnia di Fikret e poi inviare le immagini a Demir, mirando a distruggere la stabilità del suo matrimonio. Il piano sarà, però, sventato da Fekeli che, avvertito da Sevda, si opporrà ad Umit. Nel frattempo, Zuleyha, ancora certa dell'onestà di Fikret, si imbatterà in Sadi. Quest'ultimo le rivelerà una scoperta inaspettata effettuata dai suoi uomini: l'analisi dei gruppi sanguigni di Fikret, Musa e Adnan Yaman suggerirà che Fikret non può essere il figlio di Musa, ma lo è di Adnan. Di conseguenza, Demir e Fikret potrebbero effettivamente avere lo stesso padre.

Umit cade dalle scale e va in coma

Mujgan riuscirà a convincere Fikret a trasferirsi con lei in Germania, cercando una nuova vita lontano dai drammi di Cukurova. Nel momento in cui Demir verrà a conoscenza della collaborazione tra Umit e Fikret da parte di Fekeli, si recherà dalla dottoressa per affrontarla. Umit, di fronte all'ira di Demir, confesserà il suo coinvolgimento nel piano ma si dichiarerà contro Fikret fin dal momento in cui si è innamorata di lui.

Nonostante la sua confessione, Yaman avrà difficoltà a credere alle sue parole e le ordinerà di abbandonare Cukurova. In seguito, Fikret andrà da Umit per prepararsi alla partenza con Hekimoglu. La donna cercherà di ritardare la sua partenza e, nella frenetica situazione che ne seguirà, Umit perderà l'equilibrio e cadrà dalle scale.

Fikret, preso dal panico, fuggirà via, lasciandola nelle mani di Sermin e Fusun, che la porteranno d'urgenza in ospedale, dove entrerà in uno stato di coma.

Mujgan e Fikret partono per la Germania con Kerem Alì

Demir sarà deciso a rivelare a Zuleyha la sua tresca amorosa con la dottoressa, ma sarà bruscamente fermato dall'intervento dei gendarmi che lo arresteranno con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di Umit, ora in pericolo di vita. Intanto, Sevda si affretterà a correre in ospedale per sua figlia destando i sospetti di Sermin e Fusun che inizieranno ad avere dubbi sul vero legame tra Sevda e Umit. Bahtiyar, nel frattempo, metterà Ali Rahmet al corrente dell'incidente di Umit e dell'arresto di Demir. A questo punto, Fekeli correrà in ospedale, ma una volta a casa scoprirà con sgomento che Mujgan è partita con Fikret, portandosi Kerem Alì.