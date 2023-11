Nella puntata di Terra Amara in onda sabato 4 novembre, Zuleyha verrà ritrovata priva di sensi in una trappola e sembrerà aver perso la memoria. Inoltre, in ospedale confesserà il suo amore per Demir. Nel frattempo, Mujgan scoprirà un oscuro segreto su Fikret e romperà con lui. Infine, Zuleyha recupererà la memoria e identificherà il colpevole dei manifesti e delle lettere minatorie contro la famiglia Yaman.

Zuleyha viene ritrovata svenuta nel bosco in Terra Amara

Zuleyha sembrerà scomparire nel nulla, gettando un'ombra di mistero su tutti coloro che la conoscono.

Tuttavia, un'illuminante intuizione di Sermin darà una svolta inaspettata alle ricerche: saranno dei cani addestrati a trovare Zuleyha, svenuta in una trappola che le imprigiona la gamba. Per fortuna, non riporterà ferite gravi dal punto di vista fisico, ma il trauma subito le rimuoverà gran parte dei suoi ricordi, rendendola incapace di ricordare il motivo per cui si è avventurata nel bosco. Ad ogni modo, quello che non dimenticherà sarà il profondo sentimento d'amore che prova per Demir, confessandoglielo appena riacquisterà conoscenza. In un momento di estrema vulnerabilità, i due si abbandoneranno a un lungo e appassionato bacio, infrangendo il cuore di Umit, che osserverà il tutto impotente.

Mujgan scopre qualcosa su Fikret e rompe la relazione

Nel frattempo, Mujgan verrà a sapere da Bathiar di Monika, una ex fiamma di Fikret, che l'uomo ha tentato il suicidio qualche anno prima. Questa rivelazione getterà luce su una parte oscura del passato di Fikret, spingendo Mujgan a mettere fine alla loro relazione. Nel frattempo, Ismail confiderà a Gulten che Gaffur ha impegnato l'atto di proprietà delle sue terre come garanzia per ottenere un prestito urgente: I soldi sarebbero serviti a l'uomo per l'ottenimento del visto per lasciare Cukurova.

Tuttavia, Gulten deciderà di mantenere il segreto per sé, nonostante Ismail abbia intenzione di riscattare le terre, dato che Gaffur non ha pagato il debito come promesso.

Zuleyha identifica il responsabile delle lettere minatorie

La cittadina di Cukurova troverà le strade piene di manifesti diffamatori contro Adnan Yaman. Demir darà immediatamente l'ordine di rimuovere quei manifesti.

Nel frattempo, Mujgan comincerà a sospettare che ci sia qualcosa di più tra Demir e Umit e deciderà di affrontare la situazione direttamente. Anche Sermin, spinta dalla sua intuizione, inizierà a indagare su Demir e scoprirà che la sua dichiarazione di essere stato ad Ankara potrebbe non essere veritiera. Nel frattempo, Zuleyha sarà dimessa dall'ospedale e farà ritorno a villa Yaman. Infine, Zuleyha confiderà a Sevda di aver recuperato la memoria e di essere in grado di identificare il responsabile di tutto questo.