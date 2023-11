Nella puntata serale di Terra amara trasmessa domenica 12 novembre su Canale 5, Mujgan reagirà male quando scoprirà che Fikret ha deciso di trasferirsi in Germania, la donna infatti cercherà di persuadere il giovane a fuggire insieme a lei per rifarsi una vita altrove in Turchia.

Lutfiye, intanto, apprenderà le malefatte commesse da Behice ai danni di Zuleyha grazie a una rivelazione di Sermin e Fusun.

Anticipazioni Terra amara: Saniye caccia Gaffur di casa

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Saniye deciderà di cacciare Gaffur di casa dopo aver scoperto che aveva ingannato Gulten e l'uomo sarà alla ricerca di un posto più comodo rispetto alle baracche dov'è stato confinato.

Intanto Sermin e Fusun informeranno Lutfiye dei guai commessi da Mujgan e Behice ai danni di Zuleyha.

Fekeli, intanto, verrà ricoverato in terapia intensiva dopo aver accusato un infarto. Una notizia che arriverà alle orecchie di Fikret, il quale correrà in ospedale. Qui l'uomo verrà preso a brutte parole da Mujgan, che lo accuserà di aver provocato il grave malore di Fekeli, inoltre la pediatra deciderà di cacciare Fikret dall'ospedale.

Safiye era innamorata di Adnan senior

Nel frattempo Lutfiye mostrerà a Fikret una lettera in cui Safiye si dichiarava realmente innamorata di Adnan senior, tanto da voler avere un futuro con lui. Una conversazione che sarà origliata da Zuleyha, la quale deciderà di impossessarsi della missiva per mostrarla a Demir.

Fikret, intanto, riuscirà a parlare con Fekeli in ospedale nonostante il divieto di Mujgan. In questo frangente, il giovane si mostrerà molto addolorato. Ali Rahmet questo punto consiglierà al nipote di far ritorno in Germania dopo male che ha provocato a tutti quanti, aggiungendo comunque che la porta di casa sua è sempre aperta.

Fikret a questo punto accetterà il consiglio, tanto da dirigersi all'aeroporto. Sarà in questo frangente che il giovane vedrà alcuni volantini fatti stampare da Demir con la lettera di Safiye, tramite i quali tutta Cukurova apprenderà che la defunta donna non era stata abusata da Adnan senior, ma che la loro era una relazione extraconiugale consensuale.

Mujgan cerca di convincere Fikret a trasferirsi insieme in una città turca

Inter Zuleyha incolperà Demir di aver messo in pericolo la loro famiglia dopo la pubblicazione della lettera. La coppia poco dopo si recherà alla tenuta di Fekeli per parlare con lui e con Lutfiye.

Fikret, intanto, saluterà Mujgan in preda alle lacrime: la pediatra cercherà di convincere il giovane a trasferirsi insieme a lei in un'altra città turca per rifarsi una nuova vita.