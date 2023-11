A breve nella soap turca Terra Amara il personaggio di Sevda morirà per mano di Umit, che la ferirà mortalmente con un colpo di pistola. Demir deciderà di occultare il corpo della matrigna nascondendolo nel bagagliaio della sua auto per poi seppellirlo in un luogo isolato fuori città.

Umit spara a Sevda: l'ex cantante muore tra le braccia di Demir

I fan di Terra amara si apprestano a dire addio ad un altro personaggio. Dopo le morti di Hunkar, Yilmaz e Behice, in questa terza stagione perderà la vita anche Sevda.

A breve su Canale 5 i telespettatori vedranno Sevda allearsi con la figlia Umit per distruggere il matrimonio di Demir e Zuleyha.

Il doppio gioco dell'ex cantante verrà presto a galla e Demir la caccerà dalla Villa. Sevda è la figlia cercheranno di ricattare Yaman ma l'ultimo incontro tra i tre avrà un tragico epilogo. Umit infatti, tirerà fuori una pistola decisa a uccidere Yaman, reo di averla ingannata e di non essere tornato con lei. Quando premerà il grilletto, però Sevda si metterà in mezzo facendo da scudo con il corpo a Demir. Sarà quindi Sevda a essere colpita dal proiettile sparato da Umit. L'ex cantante morirà poco dopo tra le braccia di Demir.

Yaman occulta il corpo di Sevda

Poco prima di esalare l'ultimo respiro, Sevda dirà a Demir di averlo sempre amato come un figlio. La donna inoltre chiederà a Yaman di salvare Umit dal carcere.

Per mantenere la promessa fatta a Sevda in punto di morte, quindi Yaman deciderà di nascondere il corpo senza di vita della donna nel bagagliaio della sua auto. Dovrà cercare un modo per far sparire il corpo di Sevda senza che nessuno sospetti nulla. Demir subito dopo tornerà alka, Villa come se nulla fosse, con il cadavere ancora nel bagagliaio.

Zuleyha però noterà delle macchie di sangue e comincerà ad avere dei sospetti.

Demir seppellisce Sevda in un luogo isolato fuori città

Intanto Demir riuscirà a tenere a bada i sospetti della moglie e pure quelli delle autorità che cominceranno ad indagare sulla scomparsa dell'ex cantante. Yaman dirà a a tutti che Sevda avrà deciso di di andare a Istanbul.

Invece, Yaman avrà sepolto il cadavere della donna in un luogo isolato fuori città. Lo avrà fatto di notte, proprio per non essere visto da nessuno. Demir avrà le lacrime agli occhi mentre occulterà il corpo di Sevda, visto che le ha sempre voluto davvero bene.

Le anticipazioni rivelano però che per Demir le cose si metteranno male, visto che ben presto verrà arrestato con l'accusa di aver ucciso Sevda.