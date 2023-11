Nelle prossime puntate di Terra Amara Sevda cambierà radicalmente il suo rapporto con Demir, dopo che quest'ultimo rapirà Umit e la porterà in un luogo segreto. Lo ricatterà chiedendogli 100.000 lire per fuggire con la figlia: se non obbedirà denuncerà Zuleyha per aver ucciso un ladro la sera che a Villa Yaman c'è stata una rapina e per averne occultato il corpo. Yaman rimarrà gelato dalla richiesta, ma dopo essersi consultato con la moglie sarà costretto a sottostare al ricatto.

Demir fa rapire Umit per costringerla ad abortire

Presto cambieranno tutti gli equilibri a Cukurova e Sevda sarà disposta a tutto pur di stare con sua figlia Umit.

La donna non vivrà più alla tenuta Yaman, perché Demir la caccerà dopo aver scoperto che è la madre della dottoressa. Umit e Sevda, tuttavia, non smetteranno di causargli problemi. Tutto inizierà quando la dottoressa gli comunicherà di aspettare un bambino da lui. Demir non la prenderà bene e insisterà per farla abortire. Umit proverà a fuggire a Istanbul, ma Demir manderà i suoi uomini a rapirla per costringerla a sottoporsi all'operazione. L'uomo nasconderà la sua ex amante in un posto che Sevda non conosce e questo farà andare su tutte le furie la donna che passerà subito all'azione.

Sevda tiene Demir in pugno pur di ritrovare sua figlia

Per Sevda sarà una tortura stare nuovamente lontana da Umit, per questo incastrerà Demir con un ricatto.

Lo telefonerà e si dirà disposta a partire con la figlia lontano da Cukurova, ma dovrà darle 100.000 lire turche e una macchina. Se Demir non accetterà di cedere al suo ricatto, lei denuncerà Zuleyha per l'omicidio del ladro. "Rovinerò la vostra vita", minaccerà la donna. Yaman penserà a uno scherzo, ma Sevda gli racconterà tutto quello che è accaduto alla villa in sua assenza, quando Zuleyha ha ucciso un uomo e lei l'ha aiutata a nascondere il corpo.

Zuleyha ammette di aver ucciso un uomo

La telefonata di Sevda gelerà Demir che non saprà proprio come comportarsi. Chiederà conferma a Zuleyha di quanto ha appreso e la donna non potrà fare altro che ammettere il delitto. Yaman penserà di evitare la prigione a Zuleyha andando a spostare il corpo dell'uomo, ma non ci sarà tempo sufficiente per farlo.

A Demir non resterà che cedere al ricatto di Sevda pur di liberarsi di Umit, anche se saprà bene che dopo la nascita del bambino la donna potrebbe tornare. Yaman andrà da Sevda e la porterà al nascondiglio in cui si trova Umit, dando alle donne il denaro e la macchina richiesta. "Sei un essere spregevole", dirà con rabbia Demir alla dottoressa, minacciando di portarle via suo figlio qualora dovesse tornare a Cukurova.