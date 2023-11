Nelle nuove puntate di Terra Amara in programma da lunedì 27 novembre a sabato 2 dicembre su Canale 5, Sermin presterà soccorso ad Umit dopo una drammatica caduta dalle scale per colpa di Fikret. La dottoressa, in seguito ad una colluttazione, finirà in coma mentre Fikret proverà a scappare.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha scopre che Fikret è il fratellastro di Demir

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret chiederà a Zuleyha di favorire un incontro con Demir perché vuole riappacificarsi con lui. Purtroppo l'appuntamento si rivelerà un tranello.

Umit avrà intenzione di fotografare il nipote di Lutfiye e Zuleyha per poi spedire la foto al ricco imprenditore per distruggere il loro matrimonio. Un piano che verrà intercettato da Fekeli, che avviserà Sevda. Proprio quest'ultima fermerà Umit per poi obbligare Fikret a scappare da Cukurova.

Sadi, intanto, rivelerà a Zuleyha che Fiket non è figlio di Musa ma con tutta probabilità il figlio di Adnan senior e quindi il fratellastro di Demir. La protagonista deciderà quindi di avvisare suo marito che reagirà malissimo.

Sermin e Fusun soccorrono Umit caduta dalle scale

Fikret convincerà Mujgan a fuggire in Germania. Demir, intanto, scoprirà che Umit e il suo fratellastro sono complici. La direttrice dell'ospedale ammetterà di essere stata in combutta con il nipote di Lutfiye, sebbene adesso abbia occhi solo per lui.

Ma il ricco imprenditore non crederà alla versione di Umit, tanto da intimarle di abbandonare al più presto Cukurova. Parole che sconvolgeranno la donna che cercherà rifugio nelle braccia di Fikret con il quale nascerà una colluttazione in seguito alla quale la primaria volerà giù dalle scale, tanto da finire in coma. Il nipote di Lutfiye preferirà fuggire invece di prestare soccorso alla malcapitata che sarà portata in ospedale da Sermin e Fusun.

Rasit e Fadik fanno pace

Rasit, intanto, farà pace con Fadik dopo aver sistemato i suoi problemi con l'ex moglie. Demir, invece, verrà arrestato con l'accusa di aver tentato di uccidere Umit che verserà in condizioni disperate in clinica. Sevda correrà al capezzale di sua figlia dopo aver saputo che potrebbe morire. Per questo motivo, Fusun e Sermin sospetteranno che tra le due donne ci sia un legame ben diverso rispetto ad una semplice amicizia.

Fekeli scoprirà che Mujgan è scappata con Fikret portando via Kerem Ali. Intanto, la pediatra scoprirà quanto successo a Umit dopo aver letto alcuni giornali. Per questo motivo, la donna si metterà in contatto con Batihyar che le confermerà di nutrire dei sospetti sulla colpevolezza di Fikret nell'incidente accorso alla primaria.

In ospedale, però, Umit riprende coscienza e dice al procuratore che il suo aggressore è Demir che, nel frattempo, è già stato arrestato.