Continua su Canale 5 la soap tv turca Terra Amara, che viene trasmessa dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica sera alle 21:20. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 20 a domenica 26 novembre, Zuleyha confesserà a Sermin di essere incinta. Successivamente però avrà un incidente, a causa del quale perderà il bambino. Inoltre si scoprirà che il vero nome di Umit è Ayla, intanto quest'ultima chiederà a Sevda di aiutarla nel distruggere il matrimonio di Yaman e Altun.

Demir e Zuleyha consentono a Gaffur di tornare alla tenuta

Dopo che Gaffur ha rischiato di perdere la vita nell'incendio della stalla, Demir e Zuleyha consentiranno all'uomo di tornare a vivere alla tenuta, anche se Gulten riterrà che prima glielo si dovrà comunicare a Saniye.

Successivamente Yaman e Fekeli cammineranno insieme per le vie della città, così da far capire a tutti che sono alleati.

Intanto Rasit e Fadik si sposeranno ma durante il ricevimento arriverà una donna misteriosa che racconterà di essere la vera moglie dello sposo. A questo punto Demir e Gaffur cacceranno via Rasit.

Fekeli preoccupato per la relazione tra Mujgan e Fikret

Zuleyha racconterà a Sermin di aspettare un bambino. Yaman lo dirà subito Fusan, ma a sentire la loro conversazione ci sarà Mujgan. Quest'ultima riferirà ogni cosa ad Umit, la quale sceglierà di rivelare alla Altun della relazione avuta con Demir. Quando si accingerà ad andare da lei, però vedrà la rivale in amore distesa per terra a seguito di un incidente e la porterà immediatamente in ospedale.

Qui sarà subito ricoverata e i medici riusciranno a salvare la sua vita, ma non quella del bambino.

Nel frattempo Sermin troverà una lettera dell'ex marito Sabahattin rivolta ad Umit. La bionda così apprenderà che il vero nome del primario è Ayla. Fekeli invece dirà a Lutfiye della storia esistente tra Mujgan e Fikret e non potrà che esternerà la sua ansia per il nipote.

In tutto questo l'uomo apprenderà che l'incidente avuto da Zuleyha potrebbe essere stato provocato da qualcuno. Il suo pensiero andrà subito verso Fikret e deciderà di denunciarlo. Il ragazzo sarà posto in stato di fermo, ma subito dopo scagionato da ogni accusa.

Sevda invita a Umit a dimenticare Demir

In base agli spoiler della prossima settimana, Fikret farà presente a Fekeli che da adesso in poi non si considererà più suo nipote.

Le scuse dello zio non serviranno a nulla per far cambiare idea al nipote. Intanto Umit si sincererà che Zuleyha stia bene. Demir vedrà la dottoressa e le dirà espressamente di tenersi lontano da sua moglie.

Nel frattempo Sermin confesserà a Lutfiye di avere scoperto che in realtà Kahraman si chiama Ayla.

Infine Sevda esorterà Umit a non pensare più a Demir, ma la ragazza le intimerà che se non le darà il suo sostegno nel distruggere il matrimonio dell'imprenditore con Zuleyha non la incontrerà più. La cantante pertanto inizierà a insinuare il sospetto in Demir che la moglie possa pensare ancora al defunto Yilmaz.