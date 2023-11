Durante le puntate conclusive della 3^ stagione di Terra Amara la presenza di Umit continuerà a infastidire Demir, che si troverà costretto a cedere all'ennesimo ricatto della dottoressa. Puntando sulla sua finta gravidanza, infatti, Umit costringerà Yaman a darle alloggio in casa sua, minacciandolo di rivelare alle autorità che lui stesso ha occultato il cadavere di Sevda dopo che lei l'ha uccisa per errore. A questo punto entrerà in gioco Betul. La figlia di Sermin offrirà al cugino il suo aiuto per controllare meglio la dottoressa. Demir non solo accetterà, ma per ringraziare la parente dell'aiuto, non sapendo che anche Betul sta tramando contro di lui, le offrirà un lavoro in azienda.

Umit spara per errore a Sevda

Umit troverà ancora il modo di tenere Demir legato a sé. La dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Sermin rivelerà al cugino che Sevda è la madre biologica di Umit. Convinto che colei che riteneva una seconda madre abbia aiutato sempre l'ex amante a rovinare il suo matrimonio, Demir caccerà Sevda da casa e poi offrirà molto denaro a lei e alla figlia per rifarsi una vita ad Istanbul. Le due donne sembreranno accettare, salvo poi l'ennesimo colpo di testa della dottoressa.

Umit affronterà ancora una volta Demir in presenza della madre, accusandolo di averla sempre ingannata con le sue false promesse. A questo punto estrarrà una pistola e la punterà contro Yaman, ma quando esploderà un colpo Sevda si metterà di mezzo e sarà lei ad essere colpita in pieno petto.

Prima di esalare l'ultimo respiro, Sevda chiederà a Demir di non accusare la figlia alle autorità ma di lasciarla libera. In nome dell'affetto provato per lei, Demir accetterà e si occuperà in prima persona di occultare il cadavere.

L'intervento di Betul

Dopo pochi giorni però Umit si presenterà di nuovo al cospetto di Demir e lo ricatterà: se non le darà ospitalità alla villa fino alla nascita del figlio, che in realtà non esiste, lei andrà alla polizia ad accusarlo della morte di Sevda.

Dopo aver spiegato nei particolari a Zuleyha cosa è accaduto con l'ex amante del padre, Demir sarà costretto a cedere. Ma Betul interverrà, dando ospitalità alla dottoressa nella sua casa, che è adiacente a quella degli Yaman.

Inoltre la ragazza proporrà al cugino di controllare da vicino Umit per evitare nuovi colpi di testa.

Demir accetterà di buon grado l'aiuto della patente e le offrirà perfino un ruolo all'interno dell'azienda di famiglia. Ciò che Demir non saprà ancora è che la figlia di Sermin starà tramando contro di lui per rovinarlo economicamente.