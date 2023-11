La nuove puntate di Terra Amara vedranno in scena il secondo matrimonio di Züleyha Altun. La ragazza convolerà a nozze con Hakan Gümüşoğlu davanti agli amici e parenti più stretti. Dopo i festeggiamenti trascorreranno la prima notte di nozze, dove si prometteranno a vicenda di vivere il loro amore fino alla morte. "Ti amerò per sempre" gli sussurrerà Züleyha e Hakan non potrà che essere felice.

Züleyha convola a nozze con Hakan

Dopo tante tribolazioni giungerà per Züleyha la possibilità di sposarsi una seconda volta. Convolerà a nozze con il suo nuovo amore Hakan.

I due si uniranno civilmente in una cerimonia che si svolgerà nel soggiorno di Villa Yaman alla presenza degli amici e parenti più stretti. Successivamente faranno una grande festa in uno dei club più esclusivi di tutta Çukurova.

Saranno felici di essere riusciti a realizzare il loro sogno e Züleyha si sentirà al settimo cielo: finalmente ha ritrovato l'amore e spererà che almeno per questa volta sia per sempre. Guarderà avanti, ma penserà un po' anche al passato: nonostante il nuovo amore per Hakan, nel suo cuore ci sarà sempre uno spazio per i defunti Yilmaz e Demir, rispettivamente i padri di Adnan e Leyla.

Züleyha ha paura di Abdülkadir

Quando la festa di nozze finirà, Züleyha e Hakan lasceranno gli invitati per trascorrere la loro prima notte insieme.

Durante il viaggio verso la villa Züleyha non esiterà a riferire a Hakan i suoi timori nei confronti di Abdülkadir. Nella quarta stagione lui arriverà a Çukurova insieme a Hakan proprio per vendicarsi di Demir, ma quando l'amico inizierà un nuovo percorso di vita con Züleyha non la prenderà per niente bene, anzi intimerà alla ragazza di uscire dalla vita di Hakan, anzi vorrebbe che se ne andasse proprio da Çukurova.

Hakan cercherà di rassicurarla: presto Abdülkadir lascerà la città e potranno finalmente vivere la loro storia d'amore in tranquillità.

La prima notte di nozze di Hakan e Züleyha

Züleyha riuscirà a godersi appieno il suo matrimonio anche perché Fikret finalmente capirà che tra loro non può esserci nulla. Nella quarta stagione lui le dichiarerà il suo amore, ma la ragazza gli darà un due di picche in quanto innamorata di Hakan.

Fikret inizialmente non la prenderà bene, ma alla fine se ne farà una ragione.

Addirittura si dirà contento del matrimonio di Züleyha. Il ragazzo sarà così probabilmente perché conoscerà Zeynep, una ragazza che in futuro diventerà sua moglie.

Intanto Züleyha e Hakan potranno godersi la loro prima notte di nozze. Lei sarà veramente emozionata e con occhi languidi guarderà il suo Hakan e gli dirà: "Ti amerò per sempre". Si prometteranno a vicenda che staranno insieme fino alla morte, sperando di vivere un matrimonio fatto di felicità.